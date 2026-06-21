🔴 Elecciones Colombia 2026 HOY EN VIVO | Roy Barreras ejerce su derecho al voto: “Mi elección es por la vida”

A las 8:00 de la mañana de este domingo, 21 de junio, se abrieron de manera oficial las urnas en el país, para que los 41.421.973 ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

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La Registraduría Nacional informó que para la jornada de este domingo se habilitaron en total 122.016 mesas de votación, de las cuales fueron instaladas en el país 118.346 y en el exterior 3.670 distribuidas en diferentes consulados.

Los ciudadanos deben recordar que el único documento válido para sufragar es la cédula, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil.

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