Gustavo Petro señala que “no se puede proclamar a ningún presidente”

Gustavo Petro se pronunció sobre el avance del preconteo de votos en las elecciones de 2026.

Según el mensaje, el preconteo muestra un 49,3 % a favor de Abelardo y un 49 % para Cepeda, aunque no se especifica el total de mesas escrutadas ni el carácter oficial de estas cifras.

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En su pronunciamiento, Petro afirmó que “no se puede proclamar a ninguno presidente”, subrayando que el escrutinio oficial es el único que determina el resultado final. “Obedezco a los jueces”, agregó.

El mandatario también hizo un llamado a la calma ciudadana y advirtió sobre un país dividido: “La realidad nos da un país partido por la mitad”, además de mencionar presuntas injerencias externas que afectarían la libertad del proceso.

En otro aparte de su declaración, el mandatario hizo un llamado directo a la calma ciudadana, advirtiendo sobre el clima de polarización política.

“Tranquilidad entre la ciudadanía, por favor”, expresó, al tiempo que describió al país como profundamente dividido, con una sociedad partida en dos posiciones políticas casi equivalentes.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente electo de los colombianos

También mencionó la existencia de presuntas injerencias externas que, según su lectura, estarían afectando la soberanía y la libertad del proceso democrático.

Finalmente, Gustavo Petro planteó la necesidad de impulsar un “acuerdo nacional” como salida política al momento actual.

“Se impone un acuerdo nacional si queremos mantener la patria y la paz en los años por venir”, complementó.

Según sus palabras, este pacto sería fundamental para garantizar la estabilidad, la convivencia y la paz en los próximos años.

Impugnación de mesas

En otro de sus trinos, Petro advierte sobre presuntas irregularidades en el manejo de los formularios electorales E14, señalando que algunos estarían siendo cargados por la Registraduría sin las firmas de los jurados de votación.

Según el mensaje, esta situación podría dar lugar a la impugnación inmediata de esas mesas, al considerar que la validez del registro depende de que los documentos estén debidamente firmados y verificados.

El presidente, Gustavo Petro, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella Petro, el 21 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Informe de testigos digitales. Está subiendo la registraduría formularios E14 sin firmas de jurados. Esas mesas deben ser de inmediato impugnadas; es estricto que los formularios vayan firmados por los formularios E14. La votación casi empatada, nadie llega al 50 % obliga a esperar los escrutinios. En el último boletín de preconteo, va 49 % versus 48 %” señaló.