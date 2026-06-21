Vicepresidenta Francia Márquez invitó a los colombianos a ejercer su derecho al voto

A las 8:00 de la mañana abrieron los 13.741 puestos de votación instalados por la Registraduría Nacional a lo largo y ancho del país, para que los colombianos acudan a ejercer su derecho y a elegir al nuevo Presidente de la República entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.
En medio de la jornada electoral, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, le envió un mensaje a los colombianos para que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto y participar activamente de la jornada electoral.
“La democracia se fortalece con la participación de todos. Invito a todos los colombianos y las colombianas a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto con libertad y esperanza”, señaló Márquez.
La vicepresidenta agregó que “cada voto cuenta y cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos”.
La democracia se fortalece con la participación de todos.— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 21, 2026
Invito a todos los colombianos y las colombianas a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto con libertad y esperanza. Cada voto cuenta y cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos.