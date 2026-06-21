CONFIDENCIALES

Vicepresidenta Francia Márquez invitó a los colombianos a ejercer su derecho al voto

La funcionaria señaló que “cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos”.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 9:41 a. m.
La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a las elecciones de este domingo.
La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a las elecciones de este domingo. Foto: Vicepresidencia.

A las 8:00 de la mañana abrieron los 13.741 puestos de votación instalados por la Registraduría Nacional a lo largo y ancho del país, para que los colombianos acudan a ejercer su derecho y a elegir al nuevo Presidente de la República entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria, se miden en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia.
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En medio de la jornada electoral, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, le envió un mensaje a los colombianos para que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto y participar activamente de la jornada electoral.

La democracia se fortalece con la participación de todos. Invito a todos los colombianos y las colombianas a acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto con libertad y esperanza”, señaló Márquez.

La vicepresidenta agregó que “cada voto cuenta y cada voz es importante para construir la Colombia que soñamos”.