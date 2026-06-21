Este domingo, 21 de junio, se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial, donde el país decidirá entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Las últimas encuestas dan por vencedor a De La Espriella, quien le sacó 670.000 votos a Cepeda en primera. La posibilidad de que gane ha hecho que varias figuras del petrismo salgan a decir que podría haber un “estallido” en las calles, haciendo referencia a las protestas entre 2019 y 2021.

“Indudablemente se va a incendiar el país, pero indudablemente”, dijo Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, ante la posibilidad de una victoria de De La Espriella.

Y el exsenador Gustavo Bolívar dijo: “La gente se va a armar, seguramente”.

SEMANA consultó expertos en seguridad, quienes coinciden en que las declaraciones de escuderos del Gobierno no solo hacen parte de un discurso de campaña, sino que implican un riesgo real para el orden público luego de que se conozcan los resultados de este domingo.

El economista Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, exsecretario de Seguridad de Bogotá, afirmó que no solo es una “provocación política”.

Daniel Mejía, economista e investigador. Foto: guillermo torres-semana

“Yo creo que hay un riesgo real y es un riesgo real en donde no simplemente habrá una reacción espontánea de una ciudadanía que votó por un candidato y no gana. Es promovida, alentada y respaldada por mucha gente", dijo.

Y agregó: “Lo que hace el señor Carrillo es una amenaza. Yo creo que debería asumir la responsabilidad si algo pasa. No solo política, sino también penal”.

“Indudablemente el país se va a incendiar”: polémica advertencia del exdirector de UNGRD, hoy en la campaña de Iván Cepeda, si la izquierda pierde las elecciones

También aseguró que se debe distinguir entre la protesta pacífica, que es un derecho constitucional, y la protesta violenta.

“El derecho a la protesta existe, pero el derecho al vandalismo y a destruir edificios públicos no existe. Que no se equivoquen en el petrismo”, opinó el experto en seguridad.

Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y coordinador de los diálogos con el comité del paro durante el Gobierno Duque, aseguró que las declaraciones de los exfuncionarios son “irresponsables”.

Emilio Archila. Foto: LEON DARIO PELAEZ / SEMANA

“Cualquier persona que esté invitando a incendiar el país es un irresponsable”, manifestó, además recalcando que la oposición no significa una ola de violencia.

“Si va a existir oposición, que venga la oposición. Es lo que sucede. Pero si lo que va a pasar es que nos van a tratar de incendiar el país, ahí nos van a tener a todos los demócratas para enfrentarlos con los instrumentos que nos da la ley”, añadió.

¿Violencia contra la Registraduría?

Por otro lado, el general (r) Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, encendió las alarmas y afirmó que la violencia podría ser focalizada contra la Registraduría y las autoridades electorales.

General (r) Jorge Luis Vargas Valencia, exdirector de la Policía Nacional Bogota nov 5 del 2021 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Una especie de violencia sistémica, organizada, planeada con cuadros, con mandos. Dirigida y focalizada sobre la Registraduría”, manifestó.

Además dijo que “quemar votos” puede ser el motivo detrás de la ola de violencia: “Para luego, quemando esos votos, que yo creo que va a ser la focalización del esfuerzo, decir que las elecciones fueron ilegítimas porque no se puede hacer el escrutinio”.

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“No quiero tener bola de cristal, pero tengo un alto porcentaje de certeza de que desafortunadamente va a haber violencia. Estoy viendo todos los elementos. En las redes están alertando al país. Ya hay organización, por ejemplo, de grupos radicales al interior de centros educativos universitarios", dijo.

Finalmente, Vargas hizo un llamado a la fuerza pública a cuidar el voto en las urnas en todos los territorios del país.

“Hoy más que nunca, la fuerza pública es la única, en efecto real y físico, capaz de proteger los votos y las registradurías”, sostuvo el general (r).

A pocas horas de que se abran las urnas, el país se encuentra a la expectativa de lo que pasará en las calles, donde no se descartan protestas que podrían tornar violentas.