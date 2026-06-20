A las 8:00 de la mañana de este domingo, 21 de junio, abren de manera oficial las urnas en el país, para que los 41.421.973 ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Segunda vuelta de las elecciones en Colombia | Horarios y todo lo que debe saber para votar este domingo, 21 de junio

La Registraduría Nacional informó que para la jornada de este domingo se habilitaron en total 122.016 mesas de votación, de las cuales fueron instaladas en el país 118.346 y en el exterior 3.670 distribuidas en diferentes consulados.

Los ciudadanos deben recordar que el único documento válido para sufragar es la cédula, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, presentada en su formato físico o desde el dispositivo móvil.

Siga en directo el minuto a minuto de la jornada:

6:30 a. m.: Horarios de votación para la segunda vuelta electoral

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., los ciudadanos que están habilitados para votar podrán acercarse a los puestos de votación para ejercer su derecho al voto.

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6:00 a. m.: ¿A qué hora se conocerá el nombre del presidente electo este 21 de junio?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con el Debate de SEMANA y respondió frente a la inquietud que tienen muchos colombianos. El funcionario dio una hora exacta para tener más del 70 % del preconteo de los votos.

5:45 a. m.: Propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

SEMANA presenta las principales propuestas de los dos candidatos que competirán por la Casa de Nariño en materia de seguridad, salud y corrupción. Los dos tienen programas de gobierno opuestos. Mientras el primero quiere darle continuidad a las ideas de Gustavo Petro, el segundo quiere erradicarlas.

Segunda vuelta presidencial 2026 en Colombia: compare las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

5:30 a.m.: Verifique el lugar donde debe ejercer su derecho al voto

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, miles de colombianos continúan verificando el lugar donde deberán ejercer su derecho al voto este domingo, 21 de junio. Las autoridades electorales han insistido en la necesidad de realizar esta consulta con anticipación para evitar contratiempos durante la jornada.

¿No sabe dónde votar? Así puede consultar su puesto para este 21 de junio

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