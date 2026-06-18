El registrador Hernán Penagos reveló qué le preocupa de cara a las elecciones presidenciales del domingo 21 de junio: “Mentira pura y dura”

Los colombianos están a tres días de acudir a las urnas para escoger al nuevo presidente de la República, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Mientras llega el domingo 21 de junio, el registrador nacional, Hernán Penagos, dijo en El Debate de SEMANA qué le preocupa de cara a esas elecciones presidenciales.

“Me preocupa la desinformación, me preocupan las noticias falsas, me preocupa la manera cómo en las redes presentan datos de otros años, cómo con inteligencia artificial alteran las actas electorales, la manera como se miente en las redes sociales, porque ya no es ni siquiera desinformación, es mentira pura y dura”, dijo Penagos.

A propósito de un falso video que circula en redes sociales donde aparecen unas personas marcando supuestamente un tarjetón, el registrador nacional recalcó en El Debate que es “imposible que eso ocurra”.

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“Primero, porque el material electoral hoy lo tenemos todo custodiado y acompañado por la Fuerza Pública. En segundo lugar, porque hay GPS, y en tercer lugar, porque, viendo el video en detalle, se trata de las tarjetas electorales. Nosotros publicamos la tarjeta electoral para pedagogía y los partidos, las campañas, los líderes, en ocasiones las bajan y las imprimen para hacer pedagogía o lo que quieran y se trata de tarjetas de prueba, no de tarjetones originales”, explicó el funcionario.

Agregó: “Entonces los hacen ver como si fueran originales y eso va generando una sensación de preocupación en la ciudadanía que yo la entiendo, porque un ciudadano del común no tiene por qué saberlo”.

El registrador Hernán Penagos Giraldo en entrevista con El Debate, este jueves 18 de junio. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El registrador también manifestó que diariamente se enfrentan a falsa información que al final es hasta “irracional”.

“Son mil cosas. Que un lapicero que hace magia, que es capaz de cambiar la marcación de un candidato por otro. Es irracional; mitos que llevan décadas en Colombia, y yo digo maravilloso que cualquier ciudadano lleve un lapicero, estilógrafo, marcador, carbón, temperas, esmalte. Lo que quiera, llévelos. Pero si nosotros no llevamos lapiceros, calcule lo que va a decir un ciudadano: ‘vine a votar, no encontré lapicero, entonces lo que no quieren es que vote’”, señaló Penagos.

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En línea con lo anterior, Penagos fue enfático en decir que esa misma desinformación es la que puede terminar generando entre los ciudadanos violencia.

“La preocupación es que la desinformación en Colombia hoy tiene a la sociedad dividida. Hoy tiene a muchos ciudadanos y dirigentes maltratándose de manera verbal, pero mañana puede tener a la ciudadanía enfrentada, golpeándose”, agregó en El Debate el registrador nacional.