¿Cuáles son las propuestas en educación de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda tienen diferentes propuestas para la educación en Colombia, planteamientos que quedaron consolidados en sus planes de gobierno y que se aplicarían en el sistema durante el próximo cuatrienio.

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Propuestas para la educación de Abelardo De la Espriella

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria plantea que la desigualdad en ese ámbito comienza “temprano”, por lo que propone crear programas de ciclos cortos en tecnologías de la cuarta revolución industrial.

Entre sus iniciativas también están implementar una evaluación a los docentes como base para mejorar la calidad de la educación que imparten en las aulas, crear créditos blandos y programas de méritos para el acceso a las universidades y reformar la educación para que esta sea “internacional” y conectada con lo productivo.

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En su plan de gobierno dice que promoverá la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación para que los empresarios destinen recursos en el sector a cambio de incentivos fiscales. A renglón seguido, habla de crear la “universidad virtual en casa” y dar conectividad y computadores gratuitos.

Propuestas para la educación de Iván Cepeda

El candidato del Pacto Histórico propone crear un nuevo Sistema Nacional de Formación Docente, garantizar la dignidad, bienestar y protección docente, hacer de las Escuelas Normales Superiores un bastión de la formación inicial de los maestros y lograr que la planta docente sea “suficiente y cualificada”, incluso en las zonas rurales apartadas.

En su programa de gobierno se reconoce la educación como un derecho fundamental, se propone un “modelo educativo descentralizado, incluyente, antirracista y antipatriarcal”, se prioriza la educación en la primera infancia y se profundiza la oferta educativa en la educación media.

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Otro de sus ejes es la educación para la paz. “Desde la revolución ética, proponemos una educación para la paz, el diálogo, la memoria histórica, la reconciliación, el respeto por la vida, en aprender el poder de la verdad.

Es una invitación a fortalecer el respeto y la valoración de la diversidad cultural, a incorporar en las aulas pedagogías del cuidado, el antirracismo y la equidad de género, para contribuir a la reconciliación nacional a través del sistema educativo”, se detalla en su programa de gobierno.

Cepeda también plantea una educación incluyente con enfoques diferenciales, ampliar el número de jóvenes que entran a la educación superior y habla de una formación integral en ciencia, tecnología e innovación.