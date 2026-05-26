Las propuestas de Abelardo de la Espriella en 13 puntos clave.

“El Milagro de los Nunca”, así bautizó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella su programa de gobierno propuesto para el periodo 2026-2030.

¿Qué se elige este 31 de mayo del 2026 en Colombia?

¿Quiénes sí y quiénes no pueden votar en Colombia este domingo, 31 de mayo de 2026?

El aspirante presidencial aseguró que, con base en esas propuestas, convertirá a Colombia en una “Patria Milagro”, donde todos los habitantes podrán vivir tranquilos y con perspectivas económicas de crecimiento.

De la Espriella quiere abordar todos los problemas que tiene actualmente el país y, por esa razón, agrupó sus propuestas en 13 puntos clave, donde da a conocer la manera en que mejorará varios sectores si es el próximo presidente de Colombia.

Allí habla de seguridad, economía, vivienda, salud, educación, bienestar familiar, bienestar animal, el fin de la corrupción, entre otros temas.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Abelardo de la Espriella, quien viene creciendo constantemente en las encuestas y está en segundo lugar, asegura que durante los primeros 100 días de su mandato, si llega a la Casa de Nariño, ya habría resultados tangibles.

Salvar a la Patria Milagro

“Colombia no necesita solo un cambio de gobierno, sino ser salvada de cuatro amenazas: autoritarismo, violencia criminal, corrupción política, penetración del narcotráfico y de las economías ilegales”, se argumenta en el plan de gobierno.

Además, allí presenta las propuestas clave para poner en marcha esa “transformación”.

▪ Convertir la elección en una decisión histórica de defensa nacional.

▪ Levantar una mayoría moral y política para detener la captura del Estado y reconstruir la República.

▪ Ejecutar una limpieza inmediata en las cabezas y órganos directivos de las instituciones públicas, comenzando de manera urgente por Ecopetrol, para erradicar cualquier filtro de narcotráfico, corrupción y mala gerencia.

▪ Centrar nuestra mirada en los que nunca han sido vistos por el Estado y darles prioridad.

▪ Tener como primera meta los 100 días iniciales del Gobierno para ratificar que vinimos a gestionar y entregar resultados para el beneficio de Colombia.

Miles de personas llegaron al Malecón para el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

Patriotismo constitucional

“La democracia solo será posible si la Constitución vuelve a ser el límite del poder y el consenso central de la República, si obedecemos a la libertad y el orden que orienta nuestro propio escudo nacional”, dice el argumento central de esta propuesta, que tiene varios puntos clave.

▪ Compromiso de lealtad con la Constitución.

▪ Rechazo a una constituyente.

▪ Defensa de jueces, prensa e instituciones.

▪ Elevar a rango constitucional la prohibición de la “combinación de todas las formas de lucha” como estrategia de poder político.

▪ Cerrar filas para proteger nuestra Constitución Política, garantizando el respeto total a la separación de poderes y a la independencia judicial como escudo de nuestra República.

▪ Fijar dentro de los principios básicos el respeto y el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La seguridad

“Argumento central: el crimen es hoy el principal enemigo de la libertad, la paz verdadera y la estabilidad del país. ¡Con los criminales no habrá negociación!“.

▪ Destruir las 330.000 hectáreas de coca y valerse de todas las herramientas que nos permiten la ley y la tecnología, con la fumigación aérea, la erradicación manual, la persecución a los capitales de los narcos, la extinción de dominio exprés, la sustitución y la extradición.

▪ Recuperar el control territorial.

▪ Reafirmar el monopolio estatal de las armas.

▪ Desmontar milicias y poderes coercitivos paralelos.

▪ Reconstruir a la Fuerza Pública, fortalecerla y respaldarla en sus acciones.

▪ Destruir economías ilegales.

▪ Recuperar el sistema carcelario.

▪ Fortalecer inteligencia, justicia y judicialización.

▪ Seguridad en el barrio: bloque de búsqueda contra la extorsión y Primera Línea de Seguridad con veteranos y reservistas.

El conteo regresivo: así están las cuentas en el decisivo cabeza a cabeza entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La anticorrupción

Abelardo de la Espriella asegura que la corrupción no es una falla menor, “sino una de las formas más graves de traición a la patria, porque destruye la confianza, la legitimidad y los recursos públicos”.

▪ El presidente y el vicepresidente serán ejemplo de transparencia, como lo ha sido su trayectoria a lo largo de la vida.

▪ Creación del Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, dirigido directamente por el presidente de la República.

▪ Usar inteligencia, análisis financiero y policía judicial; extinción de dominio exprés.

▪ Persecución de flujos financieros ilícitos.

▪ Gobierno trazable.

▪ Reforma de la contratación pública.

▪ Cooperación nacional e internacional.

▪ Menos discrecionalidad y más transparencia en la actuación pública.

▪ Para 2030, todos los procesos de contratación pública se llevarán a cabo a través de blockchain, para que la información introducida no pueda ser modificada por nadie.

Abelardo de la Espriella Foto: Cortesía campaña Abelardo de la Espriella

La salud

“Colombia vive una crisis humanitaria en salud, no es una simple discusión técnica sobre modelos. En 2025 se registraron 2.436 fallecimientos por falta de atención médica”.

▪ Plan de choque de $10 billones, revisar los ajustes que se le hicieron a la UPC, que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos.

▪ Revisión trimestral de la ejecución de la UPC por parte de las EPS.

▪ Restablecer flujo de recursos.

▪ Poner al paciente en el centro.

▪ Recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos.

▪ Proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables.

▪ Fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención.

▪ Inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio y hacer seguimientos.

▪ Fortalecer la red hospitalaria.

▪ Dignificar al personal de la salud, hacer una transición responsable que preserve lo que funciona y corrija lo que colapsó, retomar la política de presupuestos máximos y control de precios en tecnologías, medicamentos y dispositivos.

▪ Hacer más eficientes a las EPS desde lo administrativo con topes máximos a costos de administración.

▪ Hacer arbitraje de recursos mal administrados por ADRES.

▪ Revisar los contratos asignados o contratos no ejecutados en infraestructura en salud en los lugares donde hay riesgo de corrupción o ineficiencia en la inversión pública, e implementar el Bloque Anticorrupción en los casos que sean necesarios.

Sara Tufano, de izquierda, explica el éxito de Abelardo de la Espriella en las encuestas: “Encarna el personaje exitoso que hemos visto en películas de Hollywood”

La economía

El candidato presidencial asegura que Colombia no es un país pobre, pero que la corrupción ha frenado el crecimiento económico. “Empobrecido por la corrupción, la violencia, el desgobierno, el centralismo y la mediocridad sistemática. La tarea es pasar de administrar escasez a desatar abundancia. No nos resignamos al mediocre crecimiento del 3 % anual de los de siempre y creceremos al 7 %, tal como lo hicieron Corea del Sur y Singapur”.

▪ Luchar contra la pobreza es el primer objetivo; por eso, vamos a matar el hambre con el Plan Cosecha Solidaria.

▪ Ordenar las finanzas públicas.

▪ Consolidar un ‘programa de ajuste fiscal’ que reduzca el tamaño del Estado hasta en una cuarta parte (aprovechando la nueva ley de SGP y así lograr en simultánea un fortalecimiento de la descentralización territorial).

▪ Lograr en un corto plazo superávit fiscal primario (lo cual supone un ajuste inicial de unos $70 billones).

▪ Fortalecer el comité autónomo de Regla Fiscal para darle más dientes para controlar los excesos de gastos en cabeza del Ejecutivo o Legislativo por la vía legal o constitucional (algo similar a lo que tiene Perú y que permite un control sobre los excesos fiscales y ordena la casa).

▪ Reducir la carga tributaria, reducir los costos de energía y crear una ‘Gran Revolución de DesRegulación’ o eliminación de trámites, trabas y cargas al sector empresarial.

▪ Esto significa revisión en detalle de ineficiencias en Invima, ICA, superintendencias, cámaras de comercio, notariado y registro, licencias ambientales, consulta a comunidades, reglamentos técnicos de MinComercio, MinTIC, MinTransporte, DIAN, entre otras.

▪ Promover la política ‘Una entra y dos salen’, es decir, por cada nueva regulación de cargas y trabas, se eliminan dos, por un periodo de tiempo.

▪ Consolidar la gran plataforma de la altillanura, promover el turismo sostenible, las energías renovables y nuevas energías (con una política en energía nuclear y licenciamientos exprés y acelerar consultas a comunidades) e industria 4.0.

▪ Crear el programa ‘País de propietarios’ para que los colombianos puedan comprar vivienda propia con intereses del 2 % a 30 años.

▪ Llevar a Colombia al grupo de los 25 países más prósperos, seguros y democráticos del mundo.

José Manuel Restrepo junto a su esposa y tres hijos, en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

Macroeconomía y lo fiscal

“Colombia no puede seguir tratando sus finanzas públicas con irresponsabilidad ni asfixiando al sector productivo porque de ellas dependen la confianza inversionista, la competitividad, la calificación de riesgo y la capacidad de generar riqueza”, dice el plan de gobierno.

▪ Implementar un plan de choque y eficiencia radical del Estado.

▪ Estabilizar y refinanciar la deuda pública mediante una gestión activa de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos.

▪ Cumplir estrictamente la Regla Fiscal.

▪ Modificar y simplificar la estructura tributaria para incentivar la inversión privada y aliviar el bienestar de los hogares.

▪ Optimizar el aparato estatal reduciendo la nómina paralela y fusionando agencias redundantes.

▪ Transformar los subsidios eliminando su regresividad (cruce Sisbén IV-DIAN).

▪ Modernizar la DIAN con inteligencia artificial para reducir drásticamente la evasión.

▪ Garantizar un ecosistema proempresa que impulse el crecimiento del PIB por encima de la barrera del 3 %.

El efecto al alza en los mercados tras el crecimiento de Abelardo de la Espriella en las encuestas. ¿Impacto del ‘trade’ electoral?

La política minero-energética

“Colombia no puede seguir tratando el sector minero-energético con prejuicios ideológicos ni improvisación, porque de él dependen la seguridad energética, la competitividad, el empleo, la estabilidad fiscal y una parte decisiva de la inversión regional y social. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de decisiones serias para convertirlos en seguridad energética y fiscal”.

▪ Recuperar la exploración y la producción de petróleo y gas con seguridad jurídica y criterio técnico.

▪ Fortalecer la autosuficiencia energética.

▪ Tratar el gas como asunto estratégico, acelerando campos descubiertos, proyectos costa afuera, transporte e infraestructura, y evaluando con rigor los yacimientos no convencionales.

▪ Transformar el sistema eléctrico de la Costa Caribe.

▪ Defender a Ecopetrol como activo estratégico de la Nación.

▪ Desarrollar con sentido de bien público y oportunidad económica estratégica las minerías del oro, el cobre, la plata y las tierras raras.

▪ Diferenciar con claridad entre minería legal y minería criminal, respaldando la inversión formal y la formalización del pequeño minero mientras se persigue a las estructuras ilegales.

La educación

“La desigualdad educativa empieza demasiado temprano, la trayectoria escolar está rota y el país no puede construir prosperidad sin una transformación profunda del sistema”.

▪ Crear programas de ciclos cortos en tecnologías de cuarta revolución industrial (IA, computación cuántica, robótica, etc.), bilingüismo, servicios y economía del cuidado, para formar a jóvenes productivos.

▪ Implementar la evaluación docente para mejorar la calidad de la educación que se les imparte a niños, niñas y adolescentes.

▪ Crear créditos blandos y un programa de méritos para que los mejores talentos se eduquen en la universidad en el programa de su interés.

▪ Reformar la educación para que sea internacional, más conectada a los temas productivos, con énfasis en educación terciaria, fomento a la educación tecnológica y virtual.

▪ Promover la inversión privada de ciencia, tecnología e innovación en la educación pública a partir de incentivos fiscales.

▪ Crear la Universidad Virtual en Casa.

▪ Conectividad y computadores gratuitos.

Las mujeres

“Una patria que deja solas a las mujeres no puede llamarse justa. El país descansa sobre ellas, pero no las protege, no las respalda y no les abre suficientes caminos de autonomía”.

▪ Enfrentaremos la violencia contra la mujer como problema prioritario de orden público.

▪ Rutas judiciales aceleradas en máximo 72 horas.

▪ Atención psicológica y jurídica 24/7.

▪ Meta de reducir en un 30 % la violencia contra las mujeres y en un 40 % los feminicidios.

▪ Subsidio progresivo de maternidad para madres del régimen subsidiado.

▪ Registro nacional del cuidado.

▪ Seguridad social subsidiada.

▪ Formación para 200.000 cuidadoras.

▪ Fondo de $500.000 millones para autonomía económica.

▪ Formalizar 200.000 emprendimientos femeninos.

▪ Formar al menos 150.000 mujeres en áreas de economía digital.

▪ Crear una política profesional y monetizar la economía del cuidado.

▪ Subsidiar a los cuidadores más vulnerables.

▪ Implementar el programa STEM que promueve el emprendimiento femenino en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para cerrar la brecha de ingresos y formar nuevos talentos.

El 7 de agosto llegará un nuevo inquilino a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES

El campo

“El campo colombiano está abandonado y sin condiciones mínimas de seguridad, propiedad, crédito, tecnología e infraestructura”.

▪ Reorganizar la política pública rural alrededor de diez decisiones:

▪ La delimitación de política para la agricultura campesina y familiar, así como la agricultura productiva y de exportación.

▪ Seguridad para veredas y corregimientos.

▪ Acabar la falsa reforma agraria y volver propietario al campesino.

▪ Expandir la frontera productiva.

▪ Abrir el camino de la prosperidad moderna con vías, riego, conectividad, agroindustria y mercados.

▪ Atención directa a cerca de 3 millones de campesinos y familias.

▪ Meta de 2 millones de nuevas hectáreas entre 2026 y 2030.

▪ Más de 600.000 empleos rurales previstos.

▪ Ampliar la frontera agrícola productiva de Colombia en 1,5 millones de hectáreas, siendo el candidato que logrará el Mato Grosso colombiano en la altillanura y una nueva apuesta en grande en coco, pasifloras, cereales y ganadería regenerativa.

▪ Crear la Escuela de Emprendedores Rurales para formar a cien mil jóvenes en prácticas más eficientes y productivas de aporte al campo colombiano y con apoyo de crédito, de asociatividad, de tecnología y de programas de mentoría.

La cultura

“La cultura no es adorno, sino riqueza, identidad, prestigio internacional y motor económico. Colombia tiene talento, pero sigue atrapada en precariedad e informalidad”.

▪ Crear una gran industria audiovisual y una gran industria musical de derechos de autor.

▪ Pasar del asistencialismo a la inversión.

▪ Reorganizar la política cultural con mérito, auditoría y gerencia.

▪ Convertir al creador en sujeto de prosperidad.

▪ Construir una potencia exportadora de propiedad intelectual.

▪ Proteger patrimonio vivo.

▪ Sembrar soberanía cultural en nuevas generaciones.

▪ Creación de un ‘Pase mi cultura’, que es un bono a dos años para jóvenes entre 18 y 19 años, que busca que 2,4 millones de jóvenes consuman cultura y generen una mejor dinámica del sector y a los nuevos emprendedores culturales.

▪ Apoyo fiscal a nuevas empresas de acción cultural y a megaeventos culturales y deportivos que atraigan ingresos del exterior y generen dinámica local.

▪ Fortalecer una línea de acción creadora por $125.000 millones al año para capital semilla o conversión en proyectos creativos.

Abelardo de la Espriella Foto: JUAN carlos SIERRA-SEMANA

Bienestar animal

“Generar una política de bienestar animal integral que no se limita a evitar el daño, sino que busca garantizar condiciones adecuadas de vida desde el origen y a lo largo de todo el ciclo del animal”.

▪ Reducir drásticamente la sobrepoblación de perros y gatos callejeros mediante esterilización masiva, gratuita o de bajo costo, evitando el sacrificio y el sufrimiento animal.

▪ Erradicar el maltrato animal mediante un marco legal fuerte, sanciones efectivas, esfuerzos pedagógicos y cultura de denuncia y protección como parte de una política macro de bienestar animal.

▪ Garantizar atención veterinaria integral, gratuita o de bajo costo, utilizando la infraestructura hospitalaria y centros de salud pública ya existentes, sin crear nueva burocracia ni gasto excesivo.