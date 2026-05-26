Gustavo Petro, con nuevo lío en la Comisión de Acusación: le abrieron otra investigación disciplinaria por participación en política

El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo chicharrón en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes: otra investigación disciplinaria por participación en política a menos de una semana de la primera vuelta presidencial.

SEMANA conoció que la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, quien hace parte del Pacto Histórico, ordenó de oficio la apertura del nuevo proceso en contra del primer mandatario tras conocer unos polémicos trinos donde, a juicio de sus opositores, intervenía en política.

Esta nueva investigación surgió luego de que Petro publicara un mensaje en X el 24 de mayo pasado donde se refirió al Tigre, la figura con la que se identifica el candidato presidencial de derecha, Abelardo de la Espriella.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, afirmó Petro.

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