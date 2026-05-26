Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, podría tener serios problemas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) porque participó en un evento político y público en Yopal, Casanare, en la tarde de este lunes, 25 de mayo, cuando la ley no les permite a candidatos y sus vicepresidentes hacer política abiertamente a menos de ocho días de las elecciones.

SEMANA confirmó que hasta las primeras horas de la mañana de este martes, 26 de mayo, no había llegado alguna denuncia contra Quilcué. No obstante, varios abogados de la oposición han anunciado su queja administrativa ante el CNE.

Argumentarán, entre otras, la Ley 996 de 2005 en el Artículo 3 y 24, en los que se habla de actividades permitidas en la recta final de la campaña presidencial y la Ley 1475 de 2011, en su Artículo 35, en el que se precisa la reglamentación de la propaganda electoral y del acceso a los medios de comunicación.

Mientras tanto, crece la indignación entre los críticos a Quilcué e Iván Cepeda porque estiman que, a juzgar por lo ocurrido, no respetan la ley.

María Fernanda Cabal y Aida Quilcué. Foto: Montaje El País

“¿Aida Quilcué es que tiene corona? ¿Para ella no funcionan la Constitución, la Ley y el decreto? Señala el Decreto 0188 de 2026: ’A partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados’”, reaccionó la senadora María Fernanda Cabal.

Aida Quilcué, en campaña política. Foto: Raúl Palacios / El País

Por su parte, la excandidata presidencial y periodista Vicky Dávila consideró: “Esta gente no respeta nada. Miren esto de Aida Quilcué en Yopal. ¿Un evento público cuando está prohibido? Cualquier cosa dirán y nada pasa”.

Quilcué también contó con defensores, como el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez, quien hizo parte del CNE.

La candidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué, durante su visita a Cali. Foto: La candidata a la Vicepresidencia Aida Quilcué aseguró que su paso por Cali busca tender puentes con distintos sectores sociales.

“No hubo ninguna irregularidad en la reunión en Yopal. El evento se desarrolló en un recinto cerrado, que no es de naturaleza pública. Se lo explico con plastilina. Las campañas políticas presidenciales en Colombia están permitidas en recintos cerrados (como coliseos o estadios cubiertos) durante la semana anterior a la elección. La restricción principal es que solo se pueden realizar reuniones o actos de carácter político en recintos cerrados. Quedan prohibidos los eventos en espacios públicos abiertos (plazas, parques, calles, etc.). Esta medida aplica durante periodos específicos definidos en el decreto de orden público (por ejemplo, del lunes 25 de mayo al lunes 1 de junio de 2026 para la primera vuelta presidencial, y periodos similares para otras jornadas electorales). Esta regla busca garantizar el orden público, la reflexión de los votantes y evitar concentraciones masivas en vía pública cerca de la elección. No se trata de una veda total a la campaña, sino de limitarla a lugares cerrados y de índole privada. El día de la elección sí está prohibida toda propaganda, manifestaciones y actos políticos (incluyendo en recintos cerrados)”, explicó.

Será el CNE el que dirima y decida si Aida Quilcué violó, o no, la ley.