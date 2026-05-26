Registraduría suspende la emisión de registros y cédulas en todo el país para garantizar orden en las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país entre el 27 de mayo y el 2 de junio, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la organización y el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.
📲📰 Esta medida adoptada por la entidad se aplicará a nivel nacional del 27 de mayo al 2 de junio.— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 26, 2026
La entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. A la fecha, más de 295.000 cédulas de ciudadanía no han sido reclamadas.… pic.twitter.com/odchuUhvsz
La decisión fue comunicada este martes mediante el boletín número 95, en el que la entidad explicó que durante esos días concentrará sus esfuerzos logísticos y operativos en la jornada electoral.
La medida aplicará a nivel nacional y afectará los trámites relacionados con expedición de documentos, registros civiles y demás servicios de identificación.
No obstante, la Registraduría aclaró que habrá excepciones en algunos municipios donde no exista notaría con función registral.
En esos casos, y especialmente cuando se trate de situaciones urgentes, sí se podrán adelantar inscripciones en el registro del estado civil. Según la entidad, esto busca garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar que se presenten registros extemporáneos de defunción.
Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio es la advertencia sobre las cédulas que aún no han sido reclamadas. De acuerdo con el reporte oficial, actualmente hay 295.321 documentos de ciudadanía pendientes de entrega en distintas sedes del país. Por esa razón, la entidad hizo un llamado urgente a los colombianos para acercarse a reclamar su documento antes del cierre temporal de servicios.
La Registraduría informó además que la entrega de cédulas estará habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. Después de ese horario, el servicio quedará suspendido hasta el restablecimiento de las actividades habituales.
La entidad recordó que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, por lo que insistió en la importancia de reclamarla a tiempo.
Finalmente, el organismo electoral señaló que todos los servicios de registro civil e identificación volverán a operar con normalidad a partir del miércoles 3 de junio, en el horario habitual de atención al público, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.