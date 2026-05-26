Registraduría suspende la emisión de registros y cédulas en todo el país para garantizar orden en las elecciones presidenciales

La Registraduría Nacional anunció la suspensión temporal de los servicios de registro civil e identificación en todas sus sedes del país entre el 27 de mayo y el 2 de junio, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la organización y el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.

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La decisión fue comunicada este martes mediante el boletín número 95, en el que la entidad explicó que durante esos días concentrará sus esfuerzos logísticos y operativos en la jornada electoral.

La medida aplicará a nivel nacional y afectará los trámites relacionados con expedición de documentos, registros civiles y demás servicios de identificación.

No obstante, la Registraduría aclaró que habrá excepciones en algunos municipios donde no exista notaría con función registral.

En esos casos, y especialmente cuando se trate de situaciones urgentes, sí se podrán adelantar inscripciones en el registro del estado civil. Según la entidad, esto busca garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar que se presenten registros extemporáneos de defunción.

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Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio es la advertencia sobre las cédulas que aún no han sido reclamadas. De acuerdo con el reporte oficial, actualmente hay 295.321 documentos de ciudadanía pendientes de entrega en distintas sedes del país. Por esa razón, la entidad hizo un llamado urgente a los colombianos para acercarse a reclamar su documento antes del cierre temporal de servicios.

La Registraduría informó además que la entrega de cédulas estará habilitada únicamente hasta el viernes 29 de mayo al mediodía. Después de ese horario, el servicio quedará suspendido hasta el restablecimiento de las actividades habituales.

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Bogotá. Febrero 26 de 2026. En la Registraduría Nacional del Estado Civil, el procurador Gregorio Eljach realizó la instalación de la jornada Colombia se Viste de Paz Electoral, una estrategia en la que participarán miles de funcionarios, organizaciones del sector productivo y de la sociedad civil para blindar el proceso electoral. Hernán Penagos Giraldo Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La entidad recordó que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, por lo que insistió en la importancia de reclamarla a tiempo.

Finalmente, el organismo electoral señaló que todos los servicios de registro civil e identificación volverán a operar con normalidad a partir del miércoles 3 de junio, en el horario habitual de atención al público, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.