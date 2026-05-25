La Registraduría comenzó el plan de acción para las elecciones presidenciales en el exterior, en las cuales los colombianos ya están votando para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro. El primer paso ya está en marcha con la apertura de las urnas en el exterior.

La entidad informó sobre el refuerzo del personal en los consulados estratégicos ubicados en Estados Unidos, España, Venezuela, Chile, Francia, Panamá, Canadá, Inglaterra, Argentina, Ecuador, México, Costa Rica, Alemania y Australia, donde sufragarán los connacionales que residen en el exterior.

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Ese ejercicio se estará haciendo en 29 consulados durante la semana de votación. Además, se aplicará en ocho consulados adicionales el domingo, día en que se cierran las urnas y cuando también se desarrollarán los comicios en Colombia.

“El propósito es mejorar la atención al elector, la resolución de las incidencias durante la jornada y el proceso de digitalización de los formularios E-14 y envío de los pliegos electorales”, enfatizó la Registraduría.

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La entidad que dirige el registrador Hernán Penagos recordó que el desarrollo de los comicios en el exterior cuenta con una auditoría externa especializada, la cual está a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL).

Esa institución hará presencia en 16 puestos de votación ubicados en consulados de América Latina, Estados Unidos y Europa, donde los auditores desempeñarán su labor de seguimiento y vigilancia.

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Dentro de ese plan de acción para las elecciones presidenciales en el exterior se establecerán puntos de digitalización de formularios E-14 en seis consulados para agilizar la transmisión de los resultados preliminares.

Estos estarán ubicados en el Consulado de Colombia en Santiago de Chile (Chile), Madrid y Barcelona (España), Miami y Nueva York (Estados Unidos) y Caracas (Venezuela). Penagos reiteró que están dadas todas las garantías para que los colombianos en el exterior salgan a ejercer su derecho al voto.