En medio de la fuerte polémica que se ha desatado en varios sectores del país por la iniciativa que tiene el presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar a una asamblea nacional constituyente, se conoció un agudo mensaje de la congresista Catherine Juvinao.
A través de su cuenta personal de X, Juvinao publicó un fuerte mensaje, el cual llamó la atención del mandatario colombiano: “De acuerdo. Ahora imaginen también besar a alguien que diga que ‘hay que hacer una constituyente para acabar con la corrupción’, jaja. Tremendo sapo fanático ignorante”.
De acuerdo. Ahora imaginen también besar a alguien que diga que “hay que hacer una constituyente para acabar con la corrupción” jaja.— Cathy Juvinao🌻💚 (@CathyJuvinao) May 25, 2026
Tremendo sapo fanático ignorante. https://t.co/hLv5eE5YMV
Posteriormente, el jefe de Estado le respondió por la misma vía, a través de su cuenta personal de X: “Si la base de la corrupción es el voto comprado, es obvio que todo el sistema político debe cambiar. Se trata de atacar la fuente misma de la corrupción y el sistema político no cambia en manos de los mismos que se benefician de él”.
Si la base de la corrupción es el voto comprado, es obvio que todo el sistema político debe cambiar. Se trata de atacar la fuente misma de la corrupción y el sistema político no cambia en manos de los mismos que se benefician de él. https://t.co/lvvZ5lL8CW— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 25, 2026
No obstante, la propuesta de Petro sobre una constituyente ha sido uno de los temas recurrentes en los mensajes que ha publicado recientemente el mandatario colombiano.
Recientemente, habló nuevamente de ese espinoso punto y en las redes sociales le pasaron una fuerte factura, al recordarle cuando firmó en mármol que no iba a convocar a una constituyente.
“Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y a la justicia que el Congreso no aprobó. Se deja renglón de por medio y firma la inteligencia ciudadana con su esfuerzo”, dijo Petro.
Pero uno de los usuarios de X indicó: “Menos mal que no apoyaba usted la constituyente. Menos mal que no participa usted abiertamente en política. Menos mal que usted juró cumplir la Constitución y la ley. Menos mal que usted no miente”.
Menos mal no apoyaba usted la constituyente. Menos mal no participa usted abiertamente en política. Menos más usted juró cumplir la constitución y la ley. Menos mal usted no miente.— Rodrigo Pombo cajiao (@rpombocajiao) May 21, 2026
Por último, de acuerdo con la idea que tiene el Gobierno, la intención es radicar el próximo 20 de julio en el Congreso el proyecto de ley de la constituyente, el cual se deberá debatir en el Legislativo.