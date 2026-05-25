Esposa de Armando Benedetti criticó campaña de Iván Cepeda y dice que se puede llevar una “agria” sorpresa: “Falta innovación”

Adelina Guerrero, la esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó los más recientes sondeos de opinión y lanzó críticas a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Lo hizo a través de sus redes sociales, a ocho días de las elecciones y tras conocer la molestia de la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, con las encuestas que se publicaron este fin de semana y que registraron un empate técnico entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

“¿A qué responden estos sondeos a solo una semana de las elecciones? ¿Es una nueva estrategia de manipulación mediática para influir negativamente en el voto y contrarrestar los resultados de Invamer?”, preguntó Pizarro.

María José Pizarro jefa de debate de Iván Cepeda Foto: Guillermo Torres / Semana

Y añadió: “¿Casualidad que salgan en cascada justo después de ver la Plaza de Bolívar reventar, a 8 días de los comicios y cuando la última gran encuesta nos arroja un 44,6 %? No se dejen engañar. Salimos a ganar el 31 de mayo”.

Adelina Guerrero escribió con franqueza: “Hay que dejar atrás la narrativa de ‘primera vuelta’ porque se van a llevar una agria sorpresa. Una campaña no se gana repitiendo las mismas fórmulas. El voto petrista ya lo tienen. ¿Dónde está el voto nuevo? Hace falta innovación, emoción, más presencia en medios y una campaña que conecte de verdad con quienes aún no se sienten representados”.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: campaña CEPEDA

En otras palabras, la esposa del ministro del Interior criticó la designación de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y dejó entrever que no está respaldando al candidato del presidente Gustavo Petro.

Guerrero también replicó el comentario de un usuario de X identificado como Elias, quien respaldó su opinión contra la campaña de Cepeda: “Totalmente de acuerdo, Adelina, pésimamente manejada la campaña. No buscaron los votos que hacen ganar. A las bases nos ha tocado movernos. Y ellos, solo plazas, nada de exposición mediática”.

En otro mensaje de X, Guerrero también opinó sobre las elecciones presidenciales.

“Escríbanlo: las grandes perdedoras del próximo domingo serán las casas encuestadoras”.

El ministro Armando Benedetti y su esposa Adelina Guerrero. Foto: Esteban Vega / SEMANA

La esposa del ministro del Interior es independiente y siempre ha dejado claro que sus opiniones no tienen relación con los pensamientos del ministro Armando Benedetti, quien es funcionario público y también ha manifestado que no participa en política.

Recientemente, se informó que Benedetti hacía parte de la campaña de Iván Cepeda y otro sector político especuló que respaldaba a Paloma Valencia, pero él lo descartó. De hecho, en las toldas de izquierda, varias fuentes le han dicho a SEMANA que Cepeda “no quiere roys, benedettis ni quinteros” en su círculo más cercano.

“El Gobierno nacional ha dado garantías plenas a todos los contenedores usando los recursos necesarios para ello y que no participa indebidamente en política”, aclaró en su momento Benedetti.