El anuncio de Adelino Covo, la suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, de respaldar la candidatura de Roy Barreras generó todo un revuelo pues muchos lo interpretaron como un guiño del funcionario, cercano al presidente Gustavo Petro, a esa campaña.

Sin embargo, el mismo Benedetti salió a aclarar que él no votará la consulta del Frente por la Vida, en la que participará Barreras. “Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión”, afirmó Benedetti.

Ante esos hechos, Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, salió en defensa de su madre pues considera un acto machista que se interprete que detrás de su decisión estaría su esposo.

Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Resulta llamativo que cuando una mujer toma decisiones públicas, algunos busquen inmediatamente atribuirlas a un hombre. Armando es ministro y no participa en política. Mi mamá actúa con autonomía y criterio propio. Reconocer eso no debería ser excepcional, debería ser básico. Porque asumir que detrás de cada mujer hay un hombre dirigiéndola no es análisis político, es machismo disfrazado de opinión”, aseguró Guerrero.

Su madre, Adelina Covo, había publicado un video en el que dijo que en la consulta de octubre votó por Iván Cepeda. “Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero, amigos, lo único que no podemos dejar es el espacio libre, ¿o es que tú quieres que el uribismo gane la Presidencia? Yo no lo quiero“, señaló Covo para justificar esa decisión, quien pidió votar en la consulta del 8 de marzo por Barreras.

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti. Foto: TICO ANGULO

“¡Gracias, querida Adelina Covo! Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben los que conocen la política de este país: no podemos dejarle el espacio libre al uribismo. Es con Roy, es lo cada vez más personas me dicen", afirmó el candidato presidencial.

El exembajador le ha insistido al petrismo que deberían respaldarlo e incluso ha propuesto que si llega a sacar más votos que los que obtuvo Cepeda en octubre, el senador del Pacto Histórico debería unirse a su candidatura, lo cual no ha caído bien en las toldas del petrismo.

En el Pacto Histórico expidieron una comunicación en la que le prohíben a sus militantes votar en esa consulta e incluso hablan de posibles sanciones.

De otro lado, Barreras ha sumado algunos apoyos de ese sector como el sindicato de la USO que anunció que lo respaldará.