“Mi mamá actúa con autonomía y criterio propio”: Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, defiende que ella respalde a Roy Barreras

La esposa del ministro del Interior criticó que hacer ese relacionamiento sería machismo disfrazado de análisis político.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 7:43 a. m.
Adelina Guerrero, Adelina Covo, Armando Benedetti y Roy Barreras.
Adelina Guerrero, Adelina Covo, Armando Benedetti y Roy Barreras. Foto: SEMANA

El anuncio de Adelino Covo, la suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, de respaldar la candidatura de Roy Barreras generó todo un revuelo pues muchos lo interpretaron como un guiño del funcionario, cercano al presidente Gustavo Petro, a esa campaña.

Sin embargo, el mismo Benedetti salió a aclarar que él no votará la consulta del Frente por la Vida, en la que participará Barreras. “Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión”, afirmó Benedetti.

Ante esos hechos, Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, salió en defensa de su madre pues considera un acto machista que se interprete que detrás de su decisión estaría su esposo.

ADELINA GUERRERO COVO
Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Resulta llamativo que cuando una mujer toma decisiones públicas, algunos busquen inmediatamente atribuirlas a un hombre. Armando es ministro y no participa en política. Mi mamá actúa con autonomía y criterio propio. Reconocer eso no debería ser excepcional, debería ser básico. Porque asumir que detrás de cada mujer hay un hombre dirigiéndola no es análisis político, es machismo disfrazado de opinión”, aseguró Guerrero.

