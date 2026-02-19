CONFIDENCIALES

Armando Benedetti responde a la noticia de que su suegra sí votará la consulta del Frente por la Vida y por Roy Barreras. Esto dijo

El ministro del Interior aseguró que tiene que claro qué va a hacer el 8 de marzo.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 6:03 a. m.
Armando Benedetti. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Armando Benedetti. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La izquierda esta dividida frente a la consulta presidencial que tendrá lugar el 8 de marzo. Desde que el Consejo de Estado decidió que Iván Cepeda no puede participar, pues había ya sido candidato de otra consulta interpartidista en octubre pasado, las voces de esa tendencia se han dividido.

Roy Barreras, Daniel Quintero Calle, Camilo Romero, entre otros, aspiran a ser el candidato del Frente Amplio por la vida en primera vuelta. Mientras que el presidente Petro ha pedido a sus seguidores no votar ese día.

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Por eso llamó la atención, un trino de Adelina Cobo, la suegra de Armando Benedetti y quien respaldó a Iván Cepeda en octubre.

En un video en redes sociales dijo: “Como miembro del Pacto Histórico, voté en octubre por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero, amigos, lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O quieren que el uribismo gane la presidencia? Yo no lo quiero. Por eso, tenemos que votar la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos para que voten. Yo voy por Roy, y los invito a que nos acompañen".

Benedetti respondió al trino de SEMANA con esa noticia así: "Yo no voy a votar en ninguna consulta. No voy a reclamar ese tarjetón. Ya el presidente dijo que no votaría ninguna consulta y yo también seguiré esa decisión".

