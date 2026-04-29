Exministra Cecilia López contó el motivo por el que le renunció a Petro: “Le di un manotazo a la mesa”

Hace algunos días, el presidente Gustavo Petro desató muchas reacciones al decir que uno de sus mayores errores fue nombrar a ciertas personas como ministros, quienes finalmente no salieron del Gobierno en los mejores términos.

Cecilia López habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que fue su paso por el Ejecutivo de Petro y, entre otras cosas, contó el verdadero motivo por el que le renunció al jefe de Estado y cómo se dio todo. “Pienso que la traicionada fui yo”, dijo.

“A mí me llamó Petro y yo no quería aceptar el Ministerio de Agricultura porque yo ya había sido viceministra de ahí, pero el presidente me dijo que esto era distinto”, comentó.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

En ese momento, según contó, en el Plan de Gobierno se hablaba de una reforma agraria con instrumentos económicos y esto, en parte, la llevó a aceptar el llamado que le hizo el máximo mandatario.

Los cinco cambios que Petro ha tenido como jefe de Estado, según su exministra Cecilia López: “Empezó como un presidente socialdemócrata”

Sin embargo, las cosas no resultaron como se pintaban en el papel, todo fue diferente. López recordó que ella renunció antes de que el presidente la echara y reveló el motivo de esto.

“Yo renuncié porque detrás mío, en una alianza entre Laura Sarabia y Gerardo Vega, iban a meter, con orden del presidente, un artículo en el Plan de Desarrollo sobre expropiación exprés”, explicó.

“Cuando yo me di cuenta, me fui a la oficina jurídica, renuncié, le di un manotazo a la mesa y dije: ‘Yo soy demócrata, yo no expropio y renuncio irrevocablemente’. A los dos segundos me estaba llamando Laura a decirme que el presidente había retirado ese artículo del proyecto”, relató.

Cecilia López, exministra del Gobierno Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Desde ese momento, de acuerdo con ella, “nació” el principio de todo, ya que intentaron meter este artículo de maneras diferentes.

Gustavo Petro reveló el “mayor error” de su Gobierno

Por todo esto, cuestionó que Petro asegure que ella junto a otros ministros, como Alejandro Gaviria o José Antonio Ocampo, lo traicionaron. Además, recordó que en el momento en el que todos entraron al Gobierno, el jefe de Estado se vendía como un socialdemócrata.

“El presidente dio un cambio radical. Nosotros salimos el 28 de abril de 2023 y el 1 de mayo Petro dio su primer discurso de izquierda. ¿Qué fue lo que le pasó?“, expresó.

Incluso, fue más allá y lanzó una hipótesis de lo que pudo ocurrir, hasta reveló una charla que tuvo en su momento con Carolina Corcho. “Me dijo que había gente de la izquierda que estaba muy molesta con nosotros y que ya era hora de que ellos llegaran al poder”, contó.

“Nos veían como los infiltrados, cuando nosotros estábamos respondiendo a un modelo de presidente con el cual estábamos totalmente de acuerdo. (...) En esos ochos meses, el presidente logró que le pasara todo en el Congreso y tenía una opinión que nunca más ha vuelto a tener”, añadió.

Por último, cuestionó que diga que los ministros le destruyeron su Gobierno, cuando ya han pasado más de tres años y todavía no han podido “reparar” lo que ocurrió en esa ocasión. “Eso quiere decir que somos unos duros”, complementó.