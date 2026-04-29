Los cinco cambios que Petro ha tenido como jefe de Estado, según su exministra Cecilia López: “Empezó como un presidente socialdemócrata”

Cecilia López, exministra de Agricultura del Gobierno Petro, y quien lanzó recientemente su nuevo libro titulado ‘Gobierno Petro, ¿solo una pausa?’, aseguró en El Debate de SEMANA que el jefe de Estado ha tenido cinco cambios en medio de su mandato que está por terminar.

“El primero, empezó como un presidente socialdemócrata y ese fue el presidente que se vendió en la campaña y esa fue la razón tal vez por la que muchos entramos al Gobierno. Pero rápidamente, apenas salimos, empezó a surgir un presidente de izquierda, que se empezó a mover entre una izquierda moderada y una izquierda muy dura”, dijo López en El Debate.

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Según la exministra, luego el presidente Petro se volvió “un caudillo” que se ha dedicado a hacerle la campaña política al candidato presidencial Iván Cepeda.

“Se adueñó de los consejos de ministros, él es la única figura y sus discursos son de un caudillo. Hasta ahí llegué yo. Pero ahora es proselitista. Desde enero para acá está dedicado a hacerle la campaña al candidato del partido [Iván Cepeda]. Entonces, cómo juzga uno a un presidente que ha tenido tantos cambios”, agregó López.

No obstante, López llamó “exitoso” al presidente Petro por haber puesto en la agenda gubernamental unos “temas que no van a faltar de aquí en adelante”.

“Y que si políticamente alguien quiere tener éxito, tiene que tener respuestas contundentes para hacer este país más incluyente. También lo del cambio climático, no solamente por él, hay sí por muchas razones llegó para quedarse. Pero lo más importante es que él sí logró que el tema de la desigualdad tuviera algo que nunca había tenido Colombia, que es un señor apoyo político, una demanda que así él no haya hecho demasiadas cosas, sí hizo”, recalcó.

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