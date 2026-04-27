‘Nadie muere en la víspera’: ¿de qué trata la obra de Gustavo Bolívar en la Feria del Libro de Bogotá 2026?

Gustavo Bolívar, libretista, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista que concedió, para referir sobre las declaraciones que en esta casa editorial dio Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, el también exsenador habló de su nuevo libro, que será presentado en el marco de la Feria del Libro 2026, que se cumple del 21 de abril al 4 de mayo de 2026.

“Es mi regreso a la literatura después de 10 años. Sí. Tan pronto terminó la campaña de octubre, la consulta de octubre, me encerré a terminarlo, yo lo empecé a escribir en la pandemia y es una historia de amor, una obra literaria que mezcla amor, corrupción, aventura”, aseguró, al dar cuenta de su obra ‘Nadie muere en la víspera’.

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“Se trata de una pareja que va a llegar a Nuquí, se van a ir a ver ballenas, pero antes se llamaba ‘Pacto de ballenas’. Le cambiamos el nombre y hay un naufragio y ellos dos van a sobrevivir durante 6 meses en el mar y en la selva, pero la particularidad es que ella es es una mujer con ideas de izquierda y él es un hombre con ideas de derecha y cómo entre estas dos personas se van a necesitar tanto que ni el de derecha quiere que la izquierda se muera ni el de la izquierda quiere que el de derecha muera porque se mueren ambos", aseguró.

“Entonces, ¿cómo se van a necesitar siempre? Eso es como una alegoría a la superación de la de la polarización porque tras la paz esto, digamos, a la realidad nacional, nosotros necesitamos a los de derecha, los de derecha nos necesitan a nosotros. Si quieren por ejemplo, el patrón de derecha necesita a su trabajador para que le le ayude a trabajar y a producir dinero", agregó.

“El trabajador necesita el patrón que le pague y él poder llevar dinero a la casa y que pague impuestos para que el gobierno, con sus impuestos, también irrigue hacia hacia lo social. Entonces, todos nos necesitamos. Digamos que el el mensaje de fondo del libro es romper la polarización dentro de una aventura muy linda, porque estar en el mar, dos personas antagónicas, hay unos diálogos muy honestos sobre muchos temas”, agregó.

De acuerdo con Gustavo Bolívar, la obra es una sumatoria de “ficción con hechos reales. Yo soy un escritor con un privilegio que no han tenido muchos escritores en el mundo, diría que muy pocos, de pronto. No conozco muchos casos. Yo estuve dentro del gobierno, entonces, voy a hacer una trilogía de libros, este es el primero. Nadie muere en la víspera, después sigue ‘El nido de ratas’, que también va a avanzado y después uno final que se llama ‘Rabia’ y esos tres van a contar mi paso por la política. De hecho, este libro abarca de 2018 a 2020″.

Nadie muere en la víspera, libro de Gustavo Bolívar Foto: SEMANA

Al consultarle si los personajes son o no reales, Bolívar dijo que “les cambio los nombres, pero la gente seguramente cuando lea va a encontrar ahí las barbaridades que hacen ciertos personajes”.

“Lo voy a presentar en la feria del libro el próximo sábado. Están invitados a las 5 de la tarde en el pabellón C. Están invitados todos los que quieran en la entrada libre y vamos a charlar con Susana Mohamad, la invité porque el libro tiene mucho de corrupción ambiental, ella fue ministra de Ambiente, es una persona que admiro mucho yo en ese tema, entonces ella me va a presentar el libro el sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde en el pabellón C, ahí están invitados todos, ahí les voy a firmar sus libros. Yo sé que esto también va a contribuir a una formación política. De hecho, todas las ganancias del libro, porque yo siempre las dono, las voy a donar para una escuela de formación que estamos haciendo. Entonces, todas las ganancias del libro van a la escuela de formación política”, puntualizó.