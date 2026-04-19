Gustavo Bolívar se pronunció tras tragedia en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ en Bogotá: “No hay palabras suficientes”

Una tragedia ocurrida el sábado 8 de abril tiene de luto a la industria audiovisual de Colombia, luego de que el equipo y el elenco de la producción ‘Sin senos sí hay paraíso’ perdiera a dos de sus integrantes en medio de un hecho violento que ha generado una profunda consternación.

Ante este hecho, que se registró en el sector de los Laches, localidad de Santa Fe, específicamente en el sector del Parque Nacional Oriental, el exsenador Gustavo Bolívar, también escritor y guionista, se pronunció con un corto, pero contundente mensaje en el que lamentó la muerte de los miembros del equipo en grabación.

En su publicación, realizada a través de su cuenta de X, Bolívar señala que “no hay palabras suficientes para expresar el pesar que siento por la muerte de los compañeros de la producción de ‘Sin Senos Sí hay paraíso 4′“.

Además, expresó un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y manifestó su empatía con la empresa de la industria en la que ha desarrollado una amplia trayectoria como libretista, Tis Productions, encargada de la producción en colaboración con Telemundo.

“Abrazo con el alma a sus seres queridos y mi solidaridad con la empresa para la que he trabajado hace 27 años. El arte y la vida no pueden terminar así”, concluyó, junto con el hashtag que ha sido tendencia durante la jornada #SilencioEnElSet

Frente a este atentado, actores como Carmen Villalobos, Gregorio Pernía y Majida Issa también han reaccionado, rechazando este tipo de hechos que ponen en riesgo la vida de todo un equipo de trabajo.

Según lo que han confirmado las autoridades, fue un hombre quien atacó a otra persona con un arma blanca sin mediar palabra, provocando una riña en la que varias personas que estaban allí intervinieron.

Como resultado de este enfrentamiento, tres personas perdieron la vida, incluido el agresor.

De acuerdo con información recolectada por SEMANA una de las víctimas del equipo de fue el conductor de la producción, el cual fue atacado por la espalda por un presunto habitante de calle.

Al momento del ataque, un compañero de la producción salió con el objetivo de detener al atacante; sin embargo, el mismo le propina un ataque que resultó mortal.

“Silencio en el set. En la memoria de los compañeros de SSSHP que murieron hoy”, ha sido el mensaje con el que varias figuras de la industria audiovisual del país han coincidido este 19 de abril.