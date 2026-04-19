Se conoce la identidad de las dos víctimas del ataque en Bogotá mientras se desarrollaba el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

En las horas de la tarde del sábado 18 de abril de 2026, una tragedia enlutó a la producción encargada del rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’. Un ciudadano que no ha logrado ser identificado por las autoridades atacó sin mediar palabra a miembros del equipo audiovisual que se encontraban en el lugar de las grabaciones.

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“En vía pública se presentó un hecho donde un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en el lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, de este hecho resultó herida una persona y tres fallecidas, entre esas el agresor”, dijo el brigadier general Cristancho sobre ese hecho.

Información recolectada por SEMANA, señala que la primera víctima se trataba de un conductor de la producción, el cual fue atacado por la espalda por un presunto habitante de calle. Al momento del ataque, un compañero de la producción sale con la intención de detener al atacante; sin embargo, el mismo le proporciona un ataque que resulta mortal.

El diario El Tiempo señaló la identidad de las dos víctimas del ataque; junto a esto, por medio de las redes sociales de los actores del rodaje, han emitido mensajes póstumos para sus compañeros de producción. Los nombres de los fallecidos corresponden a Henry Alberto Benavides y Nicolás Perdomo.

Carolina Gaitán se despidió de Nicolás Perdomo. Foto: Instagram @lagaita

El primero sería un hombre de 45 años que realizaría labores de conducción y el segundo un joven que hacía parte del rodaje, señaló el medio citado.

Actualmente, la Policía Nacional y las instituciones de la ciudad buscan establecer la identidad del atacante que murió en hechos que son materia de investigación.

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Pronunciamiento del Ministerio de Cultura

Por medio de las redes sociales del Ministerio de la Cultura se emitió un comunicado rechazando los hechos ocurridos en las últimas horas.

“Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y con la comunidad artística y técnica del país. La cultura se construye desde la vida, el cuidado y la paz”, fue el mensaje de MinCultura a través de la citada red social.