Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para establecer qué fue lo que ocurrió en la tarde del pasado sábado 18 de abril, cuando un grupo de personas fue atacado con un arma cortopunzante mientras adelantaba una grabación de una telenovela en las calles del sector de Los Laches, en el centro de Bogotá.

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SEMANA pudo establecer que varios testigos de los trágicos hechos ya rindieron su versión, lo que permitirá unir el rompecabezas de este caso.

Uno de ellos aseveró que, en el intermedio de las tomas de grabación, un “habitante de calle” llegó hasta el lugar donde se encontraba el equipo de producción. Al principio, empezó a mirar los equipos y las personas que estaban allí reunidas revisando los libretos y verificando las tomas.

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual.



Expresamos nuestra solidaridad con sus familias, colegas y… — MinCultura Colombia (@mincultura) April 19, 2026

Esto debido a la luz del sector y a los fuertes vientos que se estaban presentando a esa hora.

Poco después se fue. Pero, a los pocos minutos se acercó otra vez, tras dar varios pasos se dirigió hasta uno de los camiones que transportaba los equipos de grabación que estaban en el sector.

El hombre, al parecer, balbuceó algunas palabras que no se lograron entender, le pidió a uno de los conductores que le diera fuego para prender un cigarrillo.

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Al parecer, tras no obtener la respuesta, atacó por la espalda y al cuello al conductor, causándole la muerte.

Inmediatamente, uno de los integrantes de la producción, al notar lo ocurrido, llegó para evitar el escape del agresor, sin embargo, recibió otra herida mortal.

Debido a los gritos otras personas que estaban por la zona llegaron para frenar al agresor, el cual tenía una actitud bastante violenta.

En la acción, el hombre que, según revelan varias fuentes, seguía amenazando con el bisturí, murió por los golpes que recibió.

Carolina Gaitán se despidió de uno de los miembros de la producción. Foto: Instagram @lagaita

Frente a estos hechos, otros testigos avisaron de la presencia de una segunda persona sospechosa.

Para esto, se están recolectando los videos de las cámaras de seguridad del sector para identificar a las personas que participaron en los hechos.

Así como hacer una hoja de ruta con el fin de establecer lo que ocurrió.

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Sin embargo, existe un gran problema, puesto que debido a la situación de la zona, muchas de estas cámaras han sido vandalizadas y alteradas por las bandas que se encargan del microtráfico de droga y el robo de autopartes.

Cuatro personas que hacían parte de la producción fueron detenidas y en las próximas horas se espera que se resuelva su situación jurídica.

En este sentido, se ha señalado que existió una legítima defensa ante esta agresión con arma cortopunzante.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aclaró que lo que se ha podido establecer hasta el momento es que no se trató de un “intento de hurto” sino de un “acto de “intolerancia”.