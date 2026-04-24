Hacen llamado en vivo para que campañas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no se ataquen: “No abramos heridas”

De cara a las elecciones presidenciales, hay tres candidatos que tienen grandes posibilidades de pasar a la segunda vuelta según las encuestas: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Estos dos últimos han dejado claro que su objetivo principal es derrotar al senador del Pacto Histórico e impedir que el proyecto del petrismo continúe cuatro años más.

Sin embargo, en las últimas semanas ha habido duras discusiones desde las dos campañas y sus seguidores. Daniel Briceño, electo representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló de este tema en El Debate de SEMANA e hizo un llamado para evitar cualquier ataque de alguno de los dos sectores.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Yo siempre he sido muy claro en eso: si bien hay una competencia normal electoral en las dos campañas, yo sí creo y repito mi llamado para que no abramos heridas que no vamos a poder sanar”, comentó.

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El congresista recordó que es muy corto el tiempo que va a quedar entre la primera y la segunda vuelta presidencial, por lo que este será otro factor que dificultaría llegar a una unión y apoyo, si antes se llega a marcar un fuerte distanciamiento.

En ese sentido, Briceño recordó que el único “enemigo” es Iván Cepeda, por lo que el objetivo, según él, debería ser derrotar al también senador. “Yo he hecho un llamado para terminar unidos”, dijo.

“Independientemente de quien gane, nos vamos a necesitar. La sumatoria de todos y cada uno de los votos en segunda vuelta, va a ser de vital importancia para enfrentar al señor Cepeda y al Gobierno”, añadió.

Candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Cortesía prensa Paloma Valencia

Por lo mismo, el exconcejal de Bogotá reiteró el mensaje de que haya una competencia sana entre Abelardo y Paloma, sin que exista algún ataque por parte de cualquiera de los dos sectores.

Abelardo de la Espriella rechazó invitación de Paloma Valencia

De hecho, el militante del Centro Democrático le recordó a los candidatos que los colombianos, más allá de las confrontaciones, están esperando las propuestas y que les brinden un proyecto político claro para cambiar la realidad que se vive en el país.

“Estas peleas en últimas cansan mucho a la gente, lo que están esperando es que les hablen de cómo vamos a cambiar las realidades y a eso es a lo que nos tenemos que dedicar”, manifestó.

Briceño aprovechó y se puso de ejemplo, pues afirmó que él no se pone a pelear con aquellos que hoy en día están apoyando a De la Espriella, ya que confía en que habrá una gran unión de cara a la segunda vuelta.

“La pelea es contra Petro y mi trabajo es en la calle buscando los votos, eso es lo que yo hago y yo creo que es lo que deberíamos estar haciendo todos”, concluyó.