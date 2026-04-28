Ministro de Defensa dice que no hay amenazas contra Paloma Valencia y lanza mensaje a candidatos: “Todas las capacidades”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció poco después de que Paloma Valencia comunicara a la opinión pública de un supuesto plan para atentar en su contra por parte de las disidencias de las Farc.

Paloma Valencia denuncia un atentado en su contra por parte de las disidencias de las Farc: ofrecieron $2.000 millones

Según comentó la militante del Centro Democrático, sería el frente 42 el que estaría detrás de todo esto y le habrían pagado 2.000 millones de pesos. De hecho, hizo referencia a alias Buche de Tula, líder de esta estructura y quien, de acuerdo con ella, recibió el dinero.

Ante esto, el ministro negó que la información fuera cierta y dejó en claro que, por lo menos por ahora, no hay ningún indicio de que la vida de la también senadora esté corriendo peligro.

"Las labores de inteligencia descartaron cualquier amenaza en contra de la candidata Paloma Valencia, atribuida a lo que fue la Estructura 42 de las extintas FARC o a un sujeto conocido con el alias de Buche de Tula, con antecedentes en delincuencia común“, dijo.

El jefe de la cartera de Defensa indicó que esto ya le fue comunicado al equipo de campaña y a la propia candidata.

Además, aprovechó la oportunidad para recalcar que desde el Gobierno y la Fuerza Pública se están adelantando todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de todas las personas que buscan llegar a la Casa de Nariño.

“Mantenemos activas las capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, articulados bajo el direccionamiento del Ministerio del Interior y la UNP, para proteger a todas las candidatas y candidatos presidenciales”, manifestó.

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Sánchez afirmó que proteger a estos candidatos es, al mismo tiempo, blindar la democracia que existe en Colombia. “No escatimaremos ningún esfuerzo en este propósito nacional“, apuntó.

Por último, recordó que se está ofreciendo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien entregue información “precisa, oportuna y veraz” sobre cualquier plan para atentar en contra de alguno de los candidatos presidenciales.

El presidente Gustavo Petro reaccionó al mensaje del ministro de Defensa y le lanzó una pulla a Paloma Valencia, ya que sostuvo que ella en el anunció sobre el supuesto plan del atentado no contó que el mismo ya había sido descartado por inteligencia.

Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial. Foto: Colprensa.

“El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real“, escribió en su cuenta de X.

“Esto se le dijo a la candidata pero apareció con otra versión en sus redes“, agregó.