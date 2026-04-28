Dura respuesta de Paloma Valencia a Gustavo Petro por versión del mandatario sobre atentado en su contra

El presidente Gustavo Petro sorprendió este martes al afirmar que el atentado en contra de la candidata Paloma Valencia no era cierto y que ella omitió varios detalles que se le entregaron.

El mandatario aseguró: “La candidata Paloma Valencia no contó lo que se le informó por parte de la inteligencia del atentado contra ella. El atentado no era cierto; es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda, que acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real. Esto se le dijo a la candidata, pero apareció con otra versión en sus redes”.

Por esa razón, Valencia respondió a Petro y señaló que debe pedirle la información completa a funcionarios del Gobierno, porque ellos fueron los que le comunicaron el plan del atentado.

“El atentado no era cierto”: Petro desmintió a Paloma Valencia y reveló qué fue lo que le dijo el Gobierno a la candidata

“Se lo digo claro y duro a Petro: fueron su ministro de Defensa, su ministro del Interior y el director de la Policía quienes me informaron sobre el plan para asesinarme”, dijo Paloma Valencia.

Agregó: “Fue su ministro de Defensa quien habló a los medios confirmando la información. No conté todos los detalles porque incluso me advirtieron sobre otro plan en el sur del país”.

La candidata presidencial aseguró que no entiende la postura de Petro, aunque no le extraña que esté negando la crisis de orden público que hay en Colombia.

“Paloma Valencia no tiene capacidad para derrotar a Abelardo de la Espriella”: Sergio Fajardo enciende la campaña

“Pero no sorprende que un presidente que en medio de la peor escalada terrorista diga que todo está bien, salga ahora a desmentir a sus propios funcionarios. El presidente estaba feliz celebrando su cumpleaños mientras pasan atrocidades en el país”.

Además, señaló: “Alias Marlon, autor de la masacre terrorista en Cajibío, fue nombrado gestor de paz por el Gobierno. No pueden ahora Cepeda y Aida Quilcué culpar a la derecha y sugerir que la guerrilla se volvió uribista”.

Por esas afirmaciones de la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, Paloma Valencia anunció acciones judiciales en contra de Aida Quilcué.

Valencia anunció a los medios de comunicación que recibió información de un plan de atentado en su contra de las disidencias de las Farc.

Según mencionó, se trata del frente 42, al que le habrían pagado 2.000 millones de pesos. Concretamente, habló de alias Buchetula, líder de esa estructura, a quien le habrían hecho el pago.

“He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza”, aseguró Valencia.