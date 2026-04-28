Gustavo Petro agitó la constituyente tras orden judicial que suspendió el traslado de $25 billones a Colpensiones

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció por la decisión del Consejo de Estado que ordenó la suspensión de una medida decretada por el Gobierno y que desató una profunda polémica.

Tiene que ver con la determinación del alto tribunal de suspender el traslado de $ 25 billones de los fondos privados de pensión a Colpensiones. Ante ese panorama, el mandatario colombiano mencionó nuevamente su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

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“El Consejo de Estado está vetando el traslado que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, manifestó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “Invito este Primero de Mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo”.

“La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción. Un Primero de Mayo por la Asamblea Nacional Constituyente, para hacer las reformas sociales de la gente”, recalcó el presidente Petro.

Dentro de los argumentos expuestos por el Consejo de Estado, la suspensión obedece a que la medida del Gobierno nacional podría ir contra lo que había establecido la Ley 2381 de 2024, es decir, la reforma pensional que expidió el propio presidente Petro con el artículo que permitió, de manera excepcional, que algunas personas cambiaran de los fondos privados al régimen público.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se pronunció: “¡Para el gobierno del cambio del presidente @petrogustavo, el derecho a una vejez y una pensión digna son innegociables! La decisión exprés del Consejo de Estado que suspende provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026 que obliga a los fondos privados a girar los ahorros de 120 mil trabajadores que se han trasladado a Colpensiones, favorece claramente al capital financiero en detrimento de los derechos del pueblo trabajador”.

“Ante esta desafortunada decisión interpondremos los recursos de ley y advertimos sus implicaciones para la sostenibilidad del sistema pensional. La medida cautelar detiene el traslado de recursos de afiliados que aún no consolidan su pensión, mientras mantiene el pago a cerca de 25 mil personas que ya la reciben a través de Colpensiones. No es aceptable que los fondos privados se liberen de la obligación pensional mientras retienen los recursos que la financian. El principio es claro: quien paga la pensión debe contar con los recursos”, indicó el alto funcionario del Gobierno.

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“Desde el Gobierno del presidente @petrogustavo hacemos un llamado urgente a cumplir, sin dilaciones, el giro de estos recursos, para garantizar el pago oportuno y la estabilidad del sistema. Como con cada derecho conquistado por el pueblo, su defensa será democrática, popular y hasta el último aliento“, puntualizó.