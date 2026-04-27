Gustavo Bolívar y su tesis de por qué Iván Cepeda condiciona los debates presidenciales

El exsenador Gustavo Bolívar habló este lunes, 27 de abril, con el programa El Debate de SEMANA sobre diferentes temas de la actualidad nacional, entre ellos la campaña presidencial.

Durante la conversación, Bolívar se refirió a la polémica por la realización de los debates entre los principales candidatos y, en especial, por qué Iván Cepeda, del Pacto Histórico, condiciona su realización.

“Lo que pasa es que el candidato Cepeda está solo en un espectro de la política, y los demás, los más connotados, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, por nombrar esos cuatro, ellos son antipetristas. Entonces él dice: ‘Si yo voy a ese debate con cuatro antipetristas, voy a estar en desventaja’. Sin embargo, no me gustó que se haya excluido de la propuesta al centro. Yo debatiría con todos o con ninguno. Creo que debería estar el centro”, expresó el también exdirector de Prosperidad Social.

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Bolívar señaló, no obstante, que ve “difícil” que se realice un debate antes de la primera vuelta presidencial. Por ello, manifestó que una propuesta es que el candidato Cepeda conceda más entrevistas a los medios de comunicación, “medios alternativos” e, incluso, influenciadores.

“Que les otorgue un espacio para que la gente lo escuche en otras latitudes, porque nosotros no podemos estar en un diálogo de yo con yo, hablándonos a nosotros mismos”, dijo.

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Y agregó: “En la plaza pública nos va muy bien, todas las plazas se llenan, pero eso como yo con yo, es el mismo público. El petrismo puede estar en siete, ocho millones de personas, pero nosotros para ganar necesitamos 12 o 13 millones. Entonces es bueno llegar a esos medios que tienen otro tipo de público, para que lo escuchen a uno. A mí me pasó que cuando era candidato, sentí que iba ganando admiración en otros sectores”.