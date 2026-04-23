Iván Cepeda enciende polémica por debate presidencial: “No me voy a someter a cualquier clase de condiciones”

Iván Cepeda, el aspirante a la Casa de Nariño del Pacto Histórico, insistió en debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, anticipó que no se sometería a condiciones.

Las nuevas declaraciones las dio este jueves desde el Eje Cafetero frente a una multitud: “He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha. No me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate”.

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También advirtió que, mucho menos, se va a prestar para someter la dignidad del movimiento político al que pertenece o a la alianza por la vida, con quien impulsa su candidatura a la Presidencia, frente a la “cultura del espectáculo”.

“No soy de los que se vende por un micrófono, una cámara o una portada de revista. No, señores. Lo mío no es caerle bien al poder. No”, concluyó Iván Cepeda este 23 de abril frente al debate que planteó.

Iván Cepeda insistió en un debate con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, pero advirtió que no se someterá a condiciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/udg6wZ4VCQ — Revista Semana (@RevistaSemana) April 23, 2026

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