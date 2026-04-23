Política

Iván Cepeda enciende polémica por debate presidencial: “No me voy a someter a cualquier clase de condiciones”

El candidato del Pacto Histórico habló sobre el posible debate que tendría con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Redacción Semana
23 de abril de 2026 a las 7:09 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial.
Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Iván Cepeda, el aspirante a la Casa de Nariño del Pacto Histórico, insistió en debatir con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, anticipó que no se sometería a condiciones.

Las nuevas declaraciones las dio este jueves desde el Eje Cafetero frente a una multitud: “He dicho que reto al debate a los candidatos de la extrema derecha. No me voy a someter a cualquier clase de condiciones para ese debate”.

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También advirtió que, mucho menos, se va a prestar para someter la dignidad del movimiento político al que pertenece o a la alianza por la vida, con quien impulsa su candidatura a la Presidencia, frente a la “cultura del espectáculo”.

No soy de los que se vende por un micrófono, una cámara o una portada de revista. No, señores. Lo mío no es caerle bien al poder. No”, concluyó Iván Cepeda este 23 de abril frente al debate que planteó.

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