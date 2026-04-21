Iván Cepeda toma decisión sobre el debate presidencial: cerró la puerta a varios candidatos

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, cerró la posibilidad de debatir con todos los aspirantes a la Casa de Nariño al asegurar que el país debe conocer dos posiciones opuestas de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Paloma Valencia enfrenta a Iván Cepeda: “No quiere debatir con el moderador. Es decir, no quiere contrapreguntas”

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Es con los candidatos de la extrema derecha. Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones”, dijo Cepeda frente a medios de comunicación este 21 de abril.

Es decir, de momento, solo quiere medirse en un debate frente a Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, sin Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo, quienes pidieron pista para sumarse a la iniciativa.

Esta es la versión de Iván Cepeda: “Aquí hay que mostrarle al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta al país. La mía es la posición de lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales”.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: Foto: Heidy León

A su juicio, la otra sería la que promueve la derecha a través de Valencia y De la Espriella: “La otra posición es la posición neoliberal, de seguir en la concentración de la riqueza, de la militarización del país, del incremento de la confrontación y la violencia”.

Frente a la pregunta de qué pasaría con los otros aspirantes por la Casa de Nariño, Cepeda agregó: “Los candidatos pueden debatir como quieran, nadie les está impidiendo. Yo ya he fijado las reglas y mi posición. Espero que con paciencia. Esto no va a ser a las bravas ni a las malas. No es mi estilo. Con respeto, con tranquilidad”.

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Frente a esta posición, Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, expresó que un demócrata no escoge a sus contradictores, los enfrenta a todos: “Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate. Si Iván Cepeda insiste en esta posición, será el debate y la democracia los que lo encuentren”.

En la misma comunicación, Valencia invitó a los candidatos presidenciales a ir al Congreso a debatir, pues allí se han dado las más recientes confrontaciones entre ella e Iván Cepeda: “Invito a Fajardo, a Claudia y a Abelardo de la Espriella a venir al Congreso a debatir sin mordaza. A los medios de comunicación les pido que inicien el ciclo de debates”.