El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, retó a dos de sus principales contradictores a debatir. “Desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, aseguró Cepeda.

Hasta el momento, Cepeda no ha asistido a debates presidenciales en los medios de comunicación, argumentando que solo asistirá si se establecían reglas claras y se dejaban de lado los “ataques personales”.

Roy Barreras les pide a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda asistir a los debates

Al candidato del Pacto Histórico le han reclamado en distintos espacios por su cercanía a algunos procesos de paz y con personajes que estuvieron en esos procesos y que luego desistieron, como Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes fundaron la Segunda Marquetalia tras desistir del acuerdo firmado en La Habana como miembros de las Farc.

Desde las demás candidaturas han pedido que Cepeda asista a los debates. “Estoy esperando que Iván Cepeda salga y dé la cara. Mientras él no lo haga, ahí seguiré en el Congreso llamándole la atención sobre todos los errores de este Gobierno y sobre el fracaso de su paz total que nos tiene a los colombianos viviendo en la violencia nuevamente”, afirmó la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Por su parte, De la Espriella había hecho una solicitud similar. “Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, dijo el abogado.

Roy Barreras había cuestionado que los demás candidatos no fueran a debatir a espacios en donde habían sido invitados. “¿Dónde están los demás candidatos? Los colombianos tienen derecho a que vengan y les den la cara con sus propuestas y sus ideas; están muy cómodos montados en las corrientes de pensamiento que ni siquiera originaron ellos”, aseguró Barreras.

En la última semana se llevó a cabo la cumbre de gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que el gran ausente fue Cepeda, por lo que le reclamaron no asistir a este espacio a debatir.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El Senado se ha convertido hasta ahora en el escenario de debate entre Cepeda y Valencia. Allí han cruzado discursos en un par de ocasiones, lo que hasta ahora han sido las primeras puntadas de los debates entre ambos candidatos.