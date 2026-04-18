El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, retó a dos de sus principales contradictores a debatir. “Desde esta multitudinaria concentración en Sumapaz, reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, aseguró Cepeda.
Iván Cepeda retó a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella a debatir "sobre propuestas de fondo". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/uc5AIVuu8Y— Revista Semana (@RevistaSemana) April 18, 2026
Hasta el momento, Cepeda no ha asistido a debates presidenciales en los medios de comunicación, argumentando que solo asistirá si se establecían reglas claras y se dejaban de lado los “ataques personales”.
Al candidato del Pacto Histórico le han reclamado en distintos espacios por su cercanía a algunos procesos de paz y con personajes que estuvieron en esos procesos y que luego desistieron, como Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes fundaron la Segunda Marquetalia tras desistir del acuerdo firmado en La Habana como miembros de las Farc.
Desde las demás candidaturas han pedido que Cepeda asista a los debates. “Estoy esperando que Iván Cepeda salga y dé la cara. Mientras él no lo haga, ahí seguiré en el Congreso llamándole la atención sobre todos los errores de este Gobierno y sobre el fracaso de su paz total que nos tiene a los colombianos viviendo en la violencia nuevamente”, afirmó la candidata de la Gran Consulta por Colombia.
Por su parte, De la Espriella había hecho una solicitud similar. “Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, dijo el abogado.
Roy Barreras había cuestionado que los demás candidatos no fueran a debatir a espacios en donde habían sido invitados. “¿Dónde están los demás candidatos? Los colombianos tienen derecho a que vengan y les den la cara con sus propuestas y sus ideas; están muy cómodos montados en las corrientes de pensamiento que ni siquiera originaron ellos”, aseguró Barreras.
En la última semana se llevó a cabo la cumbre de gobernadores, organizada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), en la que el gran ausente fue Cepeda, por lo que le reclamaron no asistir a este espacio a debatir.
El Senado se ha convertido hasta ahora en el escenario de debate entre Cepeda y Valencia. Allí han cruzado discursos en un par de ocasiones, lo que hasta ahora han sido las primeras puntadas de los debates entre ambos candidatos.