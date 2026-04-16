Roy Barreras vaticinó qué pasará con Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Quiero decirlo aquí”

Se acerca el día para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales y el panorama político está para ‘alquilar balcón’. Entre los candidatos, quien puntea en las recientes encuestas es Iván Cepeda.

En las encuestas, a Cepeda, candidato del Pacto Histórico, le siguen los aspirantes presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

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Por lo tanto, mientras llega el 31 de mayo, día de las elecciones, los expertos en política advierten que habría una segunda vuelta.

A propósito, en El Debate de SEMANA, el también candidato presidencial Roy Barreras vaticinó qué pasará con Cepeda en la contienda electoral que se aproxima.

“Yo creo que va a pasar a la segunda vuelta sin ninguna duda, es lo único que hay hoy seguro en el panorama electoral colombiano, Iván Cepeda, el candidato legítimo de la izquierda. Un candidato progresista que —quiero decirlo aquí en SEMANA— yo conozco hace 17 años. Iván Cepeda es un hombre honesto, es un hombre que actúa de buena fe y absolutamente comprometido con la defensa de los derechos humanos, las víctimas, la paz, la verdad, la defensa de la JEP. Yo lo he visto, lo conozco, hemos caminado juntos Colombia en defensa del dolor de las víctimas y la verdad”, dijo Barreras en El Debate.

En cuanto al candidato de la derecha que estaría con Cepeda en una eventual segunda vuelta, Barreras manifestó que está bastante reñido.

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“¿Cuál de los candidatos de la derecha va a pasar? Pues espere porque se están sacando los ojos allá para ver cuál de los dos pasa. Pero, si los cinco millones de colombianos a quienes yo convoco, que están indecisos, deciden evitarle a Colombia la fractura social y votan por el centro, no necesariamente por mí, pues se resolvería el problema de la polarización, no habría extremismo“, agregó Barreras.

Barreras también aprovechó para lanzar una tesis en El Debate sobre el caso de que el voto en blanco sea protagonista en la elecciones presidenciales.

“Si el voto en blanco pasara a la segunda con esos cinco millones de votos, ¿sabe cuál sería la primera consecuencia? Que el uribismo desaparecería. Pasaría el voto en blanco con Iván Cepeda y eso puede ocurrir. Yo convoco a cinco millones de colombianos a que voten por mí, ojalá, o por el que quieran. Pero que salgan a votar masivamente a ver si evitamos que el país se divida en dos y se fracture", advirtió.