¿Jaque mate de la Casa de Nariño contra Roy Barreras? Esta es la historia detrás de la llegada de Daniel Quintero a la Supersalud

El presidente Gustavo Petro, el mismo que Roy Barreras ayudó a elegir en el 2022 cuando saltó del Partido de la U al Pacto Histórico, le propinó un golpe político certero, quizás mortal este miércoles, 15 de abril.

Designó al exalcalde Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud y lo alejó automáticamente del escenario político.

El nuevo cargo llevó a Quintero a salir de la coalición del Frente por la Vida y a no respaldar a Roy Barreras en su candidatura presidencial en primera vuelta, tal como habían acordado. En las elecciones del 8 de marzo, Roy consiguió 230.000 respaldos en las urnas y el político antioqueño 205.000.

Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida. Foto: SEMANA

Se desconoce si hubo un acuerdo político entre Roy Barreras y Daniel Quintero para que el segundo saliera, sin mayor restricción jurídica, de la coalición. O, si al contrario, se trata de una movida política orquestada desde la Casa de Nariño donde se le propinó un golpe político al exembajador de Colombia en Reino Unido.

Daniel Quintero, Roy Barreras Foto: Semana

Y es que la relación entre Roy Barreras y Gustavo Petro está fría.

Cuando Iván Cepeda fue inhabilitado para participar en la consulta del Frente por la vida por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente se apartó de esa consulta y le pidió a Roy Barreras en una reunión privada en la Casa de Nariño que desistiera de medirse el 8 de marzo y se sumara a Cepeda. Roy desobedeció e insistió en seguir adelante con la consulta.

Llevar la contraria a Petro le significó a Barreras un gran desgaste porque los resultados del 8 de marzo no fueron los esperados.

Roy Barreras y Gustavo Petro. Foto: Semana.

“El presidente Petro es un gigante. Él dijo a su gente ‘no toquen la consulta’ y las personas no lo hicieron. Obedecieron”, reconoció Daniel Quintero a SEMANA en una entrevista publicada el pasado 9 de marzo.

Desde ahí, la relación entre Petro y Barreras es distante. Lo suficiente para que el hoy candidato presidencial esté en una encrucijada política porque tiene profundas diferencias, casi irremediables, con Iván Cepeda y, como si fuera poco, en la campaña de Paloma Valencia tampoco lo recibirán. Además, él ha sido claro en que no se acercaría al uribismo.

Este miércoles, 15 de abril, Barreras, anticipó su retiro de la política. “Sigo en el tarjetón, pero esta es mi última campaña político electoral, está previsto desde hace años. He hecho una carrera de la que estoy orgulloso“, dijo.

El 8 de abril pasado, cuando Daniel Quintero sonó inicialmente para ser presidente de la Nueva EPS, SEMANA le preguntó si, legalmente, podría aspirar a un cargo nacional porque participó en la consulta del Frente por la Vida el 8 de marzo pasado. Y él respondió: “Tengo la restricción legal. No sé, no se me ha pasado por la cabeza. Tendría que averiguar cómo funciona eso en caso tal. Cómo me voy a poner a hacer consultas de cosas hipotéticas”.

Y reiteró que la ley había que cumplirla y que estaba respaldando la candidatura de Roy Barreras que lo llevó a cambiar de decisión.