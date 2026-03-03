Daniel Quintero busca atajar a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida: ¿logrará imponerse este 8 de marzo?

La consulta del Frente por la Vida vive su primera puja de cara al proceso que se definirá el 8 de marzo. Aunque el presidente Gustavo Petro pidió no votarla, desde sectores de la izquierda que compiten allí tienen la esperanza de lograr un buen resultado.

En prácticamente todas las encuestas, la pelea por quién ganará en ese sector está entre Roy Barreras y Daniel Quintero. Según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, el exalcalde de Medellín obtendría el 48,5 %, mientras que el exembajador lograría el 37,3 %. En otras encuestas realizadas recientemente se mantiene esa tendencia.

Se trata de números cercanos, por lo que todo puede pasar. SEMANA conoció por fuentes cercanas a la campaña de Quintero que una de las principales preocupaciones sobre la candidatura de Barreras es que el exsenador se pueda imponer gracias a las maquinarias.

Roy Barreras busca imponerse en la consulta del Frente por la Vida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

De hecho, el mismo candidato así lo dejó ver en varios pronunciamientos hechos luego de que se conocieran las encuestas en las que se ve que le ganaría a Barreras.

“Roy tiene maquinarias, estructuras, viene de una campaña hace cuatro meses y la verdad contentos y felices de ver que estamos creciendo, pero somos conscientes de que esas encuestas no miden la maquinaria ni lo que se vive en Colombia, que la mitad es fraude y compra de votos y muchas cosas que sabemos que siempre han existido en las elecciones”, aseguró en La FM.

Quintero dijo que “las maquinarias” de Barreras saldrían a votar independientemente de que Petro haya pedido no participar en la consulta porque “hacen parte de estructuras políticas”.

Daniel Quintero le ganaría a Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida, según la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

“Reciben órdenes. Muchas personas, lamentablemente, todavía tienen jefes políticos que les dicen sin ninguna idea y sin ninguna convicción por quién votar; muchas veces votan por gente que no conocen y no ganan las ideas y las propuestas, sino esas estructuras clientelares”, agregó Quintero.

La estrategia del exalcalde de Medellín estaría encaminada a buscar atajar a Barreras a través de ese discurso. “Con un solo voto podemos derrotarlos a todos: Paloma, Claudia y Roy. Vota masivamente la consulta presidencial este 8 de marzo”, pidió Quintero en las últimas horas.

Daniel Quintero busca atajar a Roy Barreras. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El exmandatario paisa busca exaltar el “voto libre”, pero desde otros sectores no olvidan los cuestionamientos que recaen sobre él, como las investigaciones que se han adelantado en su contra por el caso de Aguas Vivas, por el cual está imputado por la Fiscalía, y otras investigaciones por supuestos hechos de corrupción por su paso por la Alcaldía de Medellín, además de otros escándalos y polémicas que ha sumado en su trayectoria política.

En ese sentido, todo se definiría el próximo 8 de marzo. Lo cierto es que el ganador buscaría sentarse con Iván Cepeda para analizar la estrategia del petrismo de cara a la primera vuelta.