El próximo domingo 8 de marzo, cuando los colombianos asistan a las urnas a elegir el nuevo Congreso de la República y a votar por las consultas, habrá una realidad: ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella, que concentran juntos el 71,7 por ciento de la intención de voto, estarán en el tarjetón.

Dicho escenario llevará a los electores a votar en tres consultas presidenciales que tendrían una baja participación, según los resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Solo el 12 por ciento de los electores votaría en la Gran Consulta por Colombia, lo que equivaldría de 2,4 a 2,6 millones de votos, si se tiene en cuenta que se espera una participación de entre 20 y 22 millones de colombianos en las urnas. Lo mismo ocurre exactamente en la consulta del Frente por la Vida, que sería votada igualmente por el 12 por ciento de los electores, de acuerdo con AtlasIntel.

Intención de voto para la primera vuelta. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Por su parte, en el caso de la Consulta de las Soluciones, de Claudia López y Leonardo Huerta, el estudio señaló: “Los resultados no están incluidos porque, con 118 respuestas (del universo consultado), no contemplarían el margen de error mínimo de 3 por ciento exigido por la ley”. El cálculo arroja una participación del 1,8 por ciento.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA fue realizada entre el 19 y el 25 de febrero. En total, fueron entrevistadas, presencialmente, 6.468 personas en todo el país, cumpliendo lo exigido por la nueva ley de encuestas. El margen de error es del 1 por ciento.

Intención de voto para la Gran Consulta por Colombia. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia lidera la intención de los votos válidos, con el 44,4 por ciento. En segundo lugar está Vicky Dávila, con el 13,7 por ciento. Les siguen Juan Daniel Oviedo (11,2 por ciento), Aníbal Gaviria (10,5 por ciento), Juan Carlos Pinzón (10,5 por ciento), Juan Manuel Galán (5,7 por ciento), David Luna (1,6 por ciento), Enrique Peñalosa (1,6 por ciento) y Mauricio Cárdenas (0 por ciento). Los votos válidos representan a las personas que ya tomaron una decisión y excluyen el porcentaje de los votantes indecisos (17,3 por ciento).

Intención de voto en la consulta Frente por la Vida. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero lidera con el 48,5 por ciento de los votos válidos. En segundo lugar está Roy Barreras, con el 37,3 por ciento. Les siguen Martha Bernal (6,8 por ciento), Édison Torres (6,5 por ciento) y Héctor Pineda (0,9 por ciento). En la Consulta de las Soluciones, de Claudia López y Leonardo Huerta, AtlasIntel no presentó resultados debido a que las respuestas no superaron el margen de error.

Por naturaleza, las encuestas retratan el voto de opinión, pero aún hay población indecisa y los estudios de estas características no logran medir la fuerza de las maquinarias, que son determinantes en las elecciones en Colombia.

Votación general

El estudio de AtlasIntel muestra que la intención de voto general la siguen liderando Iván Cepeda (37 por ciento) y Abelardo de la Espriella (34,7 por ciento). En tercer lugar está Sergio Fajardo, con el 6,9 por ciento.

Intención de voto para primera vuela de elecciones presidenciales. Foto: AtlasIntel / SEMANA

Luego están el voto en blanco (4,8 por ciento), Paloma Valencia (4,3 por ciento), Vicky Dávila (2,1 por ciento), Claudia López (2 por ciento), Daniel Quintero (1,6 por ciento), Aníbal Gaviria (1,1 por ciento), Santiago Botero (0,9 por ciento), Roy Barreras (0,9 por ciento), Juan Carlos Pinzón (0,9 por ciento), Miguel Uribe Londoño (0,8 por ciento), Juan Manuel Galán (0,8 por ciento), Juan Daniel Oviedo (0,7 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,2 por ciento), Enrique Peñalosa (0,2 por ciento), Mauricio Lizcano (0,1 por ciento), David Luna (0,1 por ciento), Daniel Palacios (0 por ciento) y Juan Fernando Cristo (0 por ciento).

AtlasIntel hizo una medición más reducida, bajo el supuesto de que Paloma Valencia gane la Gran Consulta por Colombia y llegue a la primera vuelta. En ese escenario, la intención de voto por Paloma Valencia solo pasa del 4,3 por ciento al 7,8 por ciento y queda en el cuarto lugar. Eso quiere decir que no afecta la intención de voto de los dos punteros, pues Iván Cepeda (39,8 por ciento) y Abelardo de la Espriella (35,6 por ciento), en ese caso, siguen a la cabeza. Por su parte, Sergio Fajardo registra 10,5 por ciento de intención de voto y está en el tercer lugar.

Si no hay un cisne negro, y en política siempre puede haber, lo más probable es que, a la luz de estos resultados, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella sean los candidatos que se disputen la presidencia en una segunda vuelta que está programada para el domingo 21 de junio.

Justamente, AtlasIntel hizo una proyección de distintos escenarios de segunda vuelta. En el primero, Abelardo de la Espriella tiene el 39,1 por ciento de la intención de voto, e Iván Cepeda registra el 38,9 por ciento; es decir, hay un empate técnico, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 por ciento.

En segunda vuelta Abelardo de la Espriella- Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En los demás escenarios, Cepeda les gana a sus rivales. Por ejemplo, el candidato de izquierda, con el 39,8 por ciento, derrotaría a Paloma Valencia (29,6 por ciento). En otro escenario, Iván Cepeda (37,5 por ciento) le ganaría a Sergio Fajardo (25,1 por ciento).

Segunda vuelta Paloma Valencia- Iván Cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En segunda vuelta Sergio Fajardo e Iván cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

Asimismo, Cepeda (40,7 por ciento) vencería a Juan Carlos Pinzón (19,3 por ciento). La encuesta de AtlasIntel también midió qué pasaría si Abelardo de la Espriella se enfrenta a Sergio Fajardo en una eventual segunda vuelta. En ese caso, De la Espriella tendría el 34,7 por ciento de la intención de voto y Fajardo llegaría al 19,9 por ciento.

Segunda vuelta Juan Carlos Pinzón- Iván cepeda. Foto: AtlasIntel / SEMANA

En segunda vuelta Albelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Foto: AtlasIntel / SEMANA

La puja por el Congreso

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA también midió la intención de voto de los colombianos de cara a las elecciones al Senado.

En primer lugar aparece el Pacto Histórico, la coalición de partidos que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022, con el 31,9 por ciento de la intención de voto. Eso quiere decir que la lista del petrismo al Senado está fuerte y podría tener entre 6,3 millones y 7 millones de votos, aproximadamente, bajo una participación electoral que oscilaría entre 20 y 22 millones de votantes el próximo 8 de marzo.

En segundo lugar está la lista del Centro Democrático, con el 19,8 por ciento, lo que daría una votación de entre unos 3,9 millones y 4,3 millones de votos.

Intención de voto para elecciones al Senado. Foto: AtlasIntel / SEMANA

El partido Salvación Nacional, en tercer lugar, con el 8 por ciento de intención de voto, es la sorpresa en esta medición de AtlasIntel. En ese sentido, de acuerdo con los datos, podría tener entre 1,6 y 1,7 millones de votos.Luego aparecen las listas del Partido Conservador (7,9 por ciento), La U (7,6 por ciento), el Partido Liberal (6,2 por ciento), Alianza Verde (5,4 por ciento), Cambio Radical y Alma (2,6 por ciento), Creemos (1,5 por ciento), Fuerza Ciudadana (1,2 por ciento), ¡Ahora Colombia! –Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso– (1 por ciento), Patriotas (0,8 por ciento), Colombia Segura y Próspera (0,2 por ciento), Frente Amplio Unitario (0,1 por ciento) y Partido Oxígeno (0,1 por ciento).

Si el Pacto Histórico consolida una gran votación en el Senado, se fortalecerá la candidatura de Iván Cepeda. Lo mismo ocurriría en el caso de Salvación Nacional, pues un buen resultado de su lista al Senado repercutirá positivamente en Abelardo de la Espriella.

Aprobación presidencial. Foto: AtlasIntel / SEMANA

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que el 47,9 por ciento desaprueba la forma en que Gustavo Petro conduce el Gobierno, mientras que el 43,8 por ciento lo aprueba. Igualmente, el 37,1 por ciento calificó al Gobierno de malo y muy malo, el 33,3 por ciento de excelente y bueno, y el 29,6 por ciento de regular.

Según los resultados del estudio, la corrupción (38,7 por ciento) es el principal problema del país. Les siguen la inseguridad (20,6 por ciento), la salud (15,2 por ciento), el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades (11,2 por ciento), la economía y la inflación (4,1 por ciento), los impuestos altos y el Estado ineficiente (4,4 por ciento) y la educación (4 por ciento).

*Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: