Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

La Fiscalía General de la Nación implementó una estrategia específica para las elecciones del 8 de marzo y el 31 de mayo.

Camilo Eduardo Velásquez

25 de febrero de 2026, 8:34 p. m.
Elecciones en Colombia
Elecciones en Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

La Fiscalía General de la Nación definió la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que se puedan presentar en las próximas elecciones para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, así como para las presidenciales del 31 de mayo, a través de la resolución 0047 de febrero de 2026.

Se amplía el plazo para testigos, auditores y observadores en el exterior: esta es la nueva fecha límite

La estrategia no solo contempla acciones contra los delitos cometidos el día de las elecciones; está diseñada para contrarrestar hechos delictivos antes, durante y después de las votaciones. Los delitos electorales son conductas que atentan contra la libertad del voto, la transparencia de los procesos y el normal desarrollo de la decisión democrática.

Elecciones, votaciones, voto
Las primeras elecciones son las de consultas, Senado, Camara de Representantes y curules de paz. Voto Vota votaciones urnas escrutinio Foto Daniel Jaramillo Foto: DANIEL JARAMILLO

La decisión electoral debe realizarse en un marco de libertad y responsabilidad. Por ende, los delitos electorales pueden ser cometidos por un candidato, un servidor público o un ciudadano.

Delitos de un candidato

  • Presiona o engaña al votante.
  • Manipula a los votantes en favor de un candidato.
  • Financia campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.
  • Excede los límites en los gastos de su campaña.

Delitos de un servidor público en el marco de elecciones

  • No permitir que una persona escriba su cédula en el lugar de su residencia electoral.
  • Presionar o engañar a un votante.
  • Ser cómplice de votos fraudulentos o alterar resultados electorales.
  • Usar recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política.
  • Entregar dinero a campañas políticas.

Delitos de un ciudadano en contexto electoral

  • Impedir que las elecciones o el escrutinio se realicen.
  • Trasladar a votantes para escribir su cédula en una población distinta de donde es su residencia.
  • Suplantar sufragantes.
  • Usar cédulas falsas para votar.
  • No permitir que los jurados de votación realicen su labor.
  • Amenazar o constriñir a un candidato.

Cómo denunciar un delito electoral

En la página web de la Fiscalía General de la Nación, los ciudadanos podrán denunciar los delitos que evidencien cualquiera de estos actores electorales mediante el botón ‘Denuncia fácil’.

