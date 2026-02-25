Elecciones 2026

Se amplía el plazo para testigos, auditores y observadores en el exterior: esta es la nueva fecha límite

El Consejo Nacional Electoral decidió extender el plazo de postulación de actores clave para las elecciones al Congreso. La medida busca garantizar la vigilancia del proceso en Colombia y fuera del país, mientras avanzan miles de registros en la plataforma tecnológica del organismo.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 5:38 p. m.
Según el reporte más reciente del CNE, ya se han recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales en el exterior
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la ampliación del plazo para la postulación de testigos electorales en el exterior, auditores de sistemas y observadores electorales, figuras consideradas determinantes para la transparencia de los comicios legislativos. La nueva fecha límite quedó fijada para el 27 de febrero a las 11:59 p.m. (hora colombiana).

La decisión se da en medio del avance del proceso de inscripción a través del aplicativo dispuesto por la autoridad electoral, que continuará habilitado para que partidos políticos y organizaciones de observación registren a quienes cumplirán funciones de control durante la jornada.

Miles de postulaciones y despliegue internacional

Según el reporte más reciente del CNE, ya se han recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales en el exterior, quienes vigilarán la votación en 3.332 mesas ubicadas en 254 puestos de votación en 67 países. Este despliegue corresponde a la jornada electoral internacional que inicia el 2 de marzo y se extenderá hasta el 8 del mismo mes.

En paralelo, el organismo informó que las agrupaciones políticas han postulado 6.503 auditores de sistemas y 7.268 observadores electorales, lo que evidencia el interés por fortalecer la supervisión técnica y ciudadana del proceso.

Tecnología y control mesa a mesa

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que los testigos acreditados estarán presentes en las mesas desde la apertura hasta el cierre de la votación. Además, explicó que al finalizar la jornada cada testigo tomará en vivo la fotografía del formulario E-14 y la enviará a su organización política mediante la aplicación oficial del CNE, permitiendo conocer resultados mesa a mesa en cuestión de minutos.

Mientras se extiende el plazo para el exterior y otros actores, el calendario para los testigos electorales en territorio nacional no cambia: la postulación podrá hacerse hasta el domingo 1 de marzo a las 11:59 p.m.

El CNE reiteró el llamado a los partidos y movimientos políticos para que utilicen la plataforma y completen el registro de quienes desempeñarán estas funciones, consideradas una de las principales garantías de control y confianza en el proceso electoral.

