CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

En medio de la preparación para las próximas elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un paso clave para fortalecer la supervisión tecnológica de los comicios. A través de la Resolución 1084 de 2026, la Sala Plena determinó que las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral podrán acreditar hasta dos auditores de sistemas por cada centro de procesamiento de datos en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional.

La medida modifica la reglamentación vigente desde septiembre de 2025, que permitía la acreditación de un solo auditor por actor político. Con el ajuste, el CNE duplica la presencia técnica en los distintos componentes de tecnologías de la información, lo que amplía la capacidad de verificación sobre el funcionamiento de las plataformas utilizadas durante las elecciones.

El alcance de la disposición es amplio. Incluye partidos y movimientos con personería jurídica, grupos significativos de ciudadanos, coaliciones, movimientos sociales con candidatos inscritos o promotores del voto en blanco, así como organizaciones de observación electoral reconocidas. En el caso de las coaliciones, estas deberán definir en sus acuerdos cuál colectividad realizará la postulación correspondiente.

Desde el organismo electoral se insiste en que la presencia de dos auditores por nivel permitirá una supervisión técnica más permanente en cada fase del procesamiento de la información, lo que se traduce en mayores garantías de control, transparencia y legitimidad de los resultados.

Los auditores de sistemas cumplen un papel estratégico: verificar el funcionamiento correcto de los sistemas tecnológicos y acompañar técnicamente la consolidación de datos electorales. Su labor, aunque discreta, es vital para la confianza en los resultados.

El plazo para postular a estos auditores vence el próximo 22 de febrero y el trámite deberá realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de actores electorales.