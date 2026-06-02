Magistrados del CNE reanudaron los escrutinios de la votación de las elecciones presidenciales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que sus magistrados, liderados por el presidente Cristian Quiroz, reanudaron los escrutinios de la votación presidencial que se llevó a cabo el pasado domingo, 31 de mayo.
Este proceso se realiza en presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, observadores internacionales y representantes de las agrupaciones políticas.
“Este proceso se desarrolla con plenas garantías de legitimidad y transparencia, fortaleciendo la democracia del país”, concluyó el CNE.
#AEstaHora, los magistrados del Consejo Nacional Electoral, liderados por su presidente, Cristian Quiroz, reanudan los escrutinios de la votación del 31 de mayo para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, en presencia de delegados de la Procuraduría General… pic.twitter.com/fxPooc6Ian— CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 2, 2026