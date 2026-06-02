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Magistrados del CNE reanudaron los escrutinios de la votación de las elecciones presidenciales

El proceso se realiza en presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación y observadores internacionales.

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Redacción Confidenciales
2 de junio de 2026 a las 12:27 p. m.
Escrutinios de las elecciones 2026 por parte del CNE.
Escrutinios de las elecciones 2026 por parte del CNE. Foto: @CNE_COLOMBIA

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que sus magistrados, liderados por el presidente Cristian Quiroz, reanudaron los escrutinios de la votación presidencial que se llevó a cabo el pasado domingo, 31 de mayo.

Este proceso se realiza en presencia de delegados de la Procuraduría General de la Nación, observadores internacionales y representantes de las agrupaciones políticas.

“Este proceso se desarrolla con plenas garantías de legitimidad y transparencia, fortaleciendo la democracia del país”, concluyó el CNE.