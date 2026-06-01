Juristas y promotores del referendo por la estabilidad constitucional piden blindar la segunda vuelta ante las denuncias de fraude

Un grupo de reconocidos juristas y los promotores del Referendo por la Estabilidad Constitucional solicitaron este lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Procuraduría General de la Nación adoptar medidas urgentes para garantizar la transparencia y el normal desarrollo del escrutinio de las elecciones presidenciales, así como proteger el calendario constitucional de cara a la segunda vuelta.

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Postal del conteo de votos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La petición se conoció menos de 24 horas después de la primera vuelta presidencial y fue firmada por Mauricio Pava Lugo, Sergio Bueno Aguirre, el abogado Ramiro Bejarano Guzmán, el expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas y el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez Cabrera.

En el documento, los firmantes expresaron preocupación por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro y del candidato Iván Cepeda, que han puesto en duda la legitimidad del software electoral, el preconteo y la transparencia del proceso electoral sin que, según señalan, existan pruebas que respalden esas denuncias.

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Imagen del conteo de votos durante las elecciones presidenciales. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Además, recordaron que el artículo 190 de la Constitución establece tiempos fijos para la realización de la segunda vuelta presidencial, por lo que cualquier retraso injustificado en el escrutinio podría comprometer el cronograma electoral.

El documento también hace referencia a una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado 10 de abril de 2026, en la que se concluyó que no existen pruebas de fraude electoral ni fallas de seguridad en el software de escrutinios.

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Cortesía del CNE. Foto: Cortesía del CNE / Suministrada a El País.

Según los firmantes, el tribunal ordenó rectificar afirmaciones relacionadas con supuestas irregularidades y abstenerse de repetirlas sin evidencia.

Por ello, solicitaron al CNE informar de manera clara el protocolo vigente para el escrutinio y garantizar que la declaratoria oficial de resultados se produzca dentro de los tiempos constitucionales.

El mandatario aseguró que no aceptará los datos de la firma privada y que solo reconocerá el escrutinio oficial. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con fotos de: (Presindecia) y (Registraduría Nacional de Colombia)

Asimismo, pidieron a la Procuraduría convocar de manera urgente una Mesa de Garantías Electorales con participación de autoridades y campañas presidenciales. “Cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se debilita la democracia misma”, señalaron los promotores del referendo.