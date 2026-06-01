Centro Democrático llamó a su bancada para definir estrategia por Abelardo de la Espriella: “Colombia no puede ser una sucursal chavista”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció este lunes el inicio de la campaña de segunda vuelta presidencial del Centro Democrático en respaldo del abogado y candidato Abelardo de la Espriella, siguiendo la directriz entregada por la senadora y excandidata Paloma Valencia.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Uribe informó que el director del partido, Gabriel Vallejo, convocó para las 5:00 de la tarde a la bancada parlamentaria con el objetivo de coordinar el arranque de la estrategia política de cara al balotaje.

“El Dr. Vallejo, Director del Centro Democrático, cita para las 5 pm a la bancada parlamentaria a fin de iniciar la campaña de segunda vuelta en favor del Dr. Abelardo de la Espriella como lo ha indicado nuestra candidata Paloma Valencia”, expresó el exmandatario.

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Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, y la candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Semana

En el mismo pronunciamiento, Uribe lanzó una advertencia sobre el rumbo político del país y aseguró que “Colombia no puede ser una sucursal chavista”, frase con la que reiteró sus críticas a los sectores de izquierda y a los modelos políticos inspirados en Venezuela que, según él, impulsan desde la candidatura de Iván Cepeda.

El anuncio marca oficialmente el cierre de filas del uribismo alrededor de De la Espriella para la segunda vuelta presidencial, en un escenario político marcado por la polarización y la disputa por el respaldo de los partidos tradicionales y las fuerzas de oposición.