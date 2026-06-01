El Coordinador Nacional en Venezuela del Centro Democrático, Álvaro Sánchez, renunció al partido: este fue el motivo

Álvaro Fernando Sánchez Mosqueda presentó su carta de renuncia irrevocable al Centro Democrático como Coordinador Nacional en Venezuela. Lo hizo en una comunicación dirigida al director del movimiento, Gabriel Vallejo.

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Según expuso, esto obedece a una instrucción e indicación que recibió, en la cual se le comunicó la directriz de apartarlo de la campaña electoral y de la estructura del partido.

En el texto, también habló de lo que calificó como “deficiencias” que se tuvieron en la campaña de la candidata del uribismo, quien finalmente quedó tercera en las elecciones y no pasó a segunda vuelta, donde se encontrarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Aprovecho esta oportunidad para dejar constancia de que, en reiteradas ocasiones, advertí formalmente sobre las graves deficiencias en la conducción y coordinación de la campaña en Venezuela de la doctora Paloma Valencia, la cual estuvo bajo la gestión del señor Wolfgang Meneses”, escribió.

Candidata presidencial, Paloma Valencia, de quien también habló Sánchez Mosqueda. Foto: Alejandro Acosta

Sánchez Mosqueda afirmó que la trayectoria, la lealtad y los resultados históricos siempre respaldarán el compromiso que tuvo con la colectividad política.

Incluso, puso de ejemplo que a lo largo de estos años pudo liderar con “éxito” en territorio venezolano las campañas presidenciales de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Además, destacó que bajo esta misma línea de trabajo se condujo su propia campaña como exrepresentante suplente a la Cámara de Representantes por el Exterior y la respectiva consulta.

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“Es imperativo destacar que nuestro arduo trabajo y resultados impecables fueron explícitamente reconocidos en su momento por el doctor Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D.), exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, quien valoró en vida la destacada labor prestada por mi persona y por mi equipo”, comentó.

De la misma forma, resaltó el respaldo que siempre mantuvo del exvicepresidente Francisco Santos Calderón. Por todo esto, sostuvo que se trató de una “gestión histórica en la que nunca se perdió una sola elección”.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Tal como le fue manifestado en comunicaciones previas, tanto mi persona como mi equipo de trabajo nos deslindamos de toda responsabilidad política y operativa por los acontecimientos y resultados recientes en Venezuela, una situación cuyos efectos ya resultan evidentes y de la cual advertimos oportunamente”, escribió.

“En mi condición de miembro fundador del partido en este espacio, y de manera conjunta con el equipo que me ha acompañado fielmente en estos años de construcción política, hacemos pública esta renuncia con carácter definitivo”, complementó.