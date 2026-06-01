Colombia vivió este domingo una nueva jornada electoral que dejó grandes sorpresas; la principal fue el primer lugar de Abelardo de la Espriella después de sacar más de 10 millones de votos.

Iván Cepeda ya quiere debatir: la invitación que le envió a Abelardo de la Espriella tras la primera vuelta presidencial

Contrario a lo que anticipaban muchas encuestas, el reconocido abogado quedó por encima de todos sus contendores y en el segundo puesto apareció Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Ahora, ambos tendrán que enfrentarse en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Por lo mismo, mucho se está hablando de lo que será la campaña durante estas tres semanas, hasta que se conozca el nombre de quien reemplazará al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La congresista Katherine Miranda se refirió al panorama electoral y, a través de su cuenta de X, advirtió lo que cree que hará ahora el candidato del petrismo para intentar ganar las elecciones de 2026.

Candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La representante a la Cámara aseguró que Cepeda desplegará una serie de acciones porque ve muy posible una derrota, especialmente si se tiene en cuenta que varios sectores, como el uribismo, ya anunciaron su respaldo a Abelardo de la Espriella.

“Ante la inminente derrota de Cepeda, lo veremos esta semana: Pidiendo debates. Escribiendo en mármol que no habrá constituyente. Diciendo que gobernará y respetará al centro político. Descubriendo, de repente, las virtudes de la moderación“, escribió.

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Además, Miranda sostuvo que el también senador en esta oportunidad buscará reinventarse en “tiempo récord” y se intentará mostrar como un “candidato de la tranquilidad institucional“.

Todo esto, según dijo la militante de Alianza Verde, con el objetivo de esperar que los colombianos tengan “mala memoria y buena fe”, de cara a lo que será la disputa por llegar a la Casa de Nariño en la segunda vuelta.

“La primera caímos por ingenuos, la segunda es complicidad“, cerró Katherine Miranda.

De hecho, muy temprano en la mañana de este lunes, 1 de junio, el propio Iván Cepeda le hizo una invitación pública a Abelardo de la Espriella para que se lleve a cabo un debate político y electoral, algo que no se tuvo en estos meses de campaña.