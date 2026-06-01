Abelardo de la Espriella alerta que Gustavo Petro pretendería robarse la democracia

Abelardo de la Espriella, quien ocupó el primer lugar en la primera vuelta presidencial, reiteró en sus redes sociales que el presidente Gustavo Petro buscaría robarse la democracia. Él encendió alarmas y pidió el acompañamiento de la comunidad internacional.

“Petro y su marioneta, lo he venido advirtiendo desde antes de la campaña, pretende robarse la democracia. Le pido a las fuerzas armadas que recuerden su juramento a la Constitución. Si ustedes lo cumplen, este par de dementes no lograrán sus sucios propósitos”, dijo el aspirante.

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Las declaraciones del candidato del movimiento Defensores de la Patria se conocieron luego de que Petro, desde su cuenta de X, afirmara que no reconoce los resultados del preconteo de la jornada electoral porque tiene dudas en el proceso. La Registraduría ha negado cualquier tipo de irregularidad. Esas dudas generaron preocupación en varios sectores políticos.

De la Espriella agregó: “Al pueblo colombiano le reitero. No nos vamos a dejar robar la democracia. Vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza. A la comunidad internacional, ante los ojos del mundo, Maduro se robó las elecciones, ya ocurrió una vez; posen sus ojos en Colombia y no permitan que Petro y Cepeda hagan lo mismo”.

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Esto fue lo que afirmó Petro: “El llamado ‘conteo’ transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista porque, debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

La misma versión la sostuvo Iván Cepeda, el segundo en la primera vuelta. Él se abstuvo de referirse a los resultados y pidió esperar que se aclaren las dudas de la colectividad en el proceso del escrutinio.