Abelardo de la Espriella responde a invitación de Iván Cepeda: “Reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”

Abelardo de la Espriella respondió a la invitación que le hizo Iván Cepeda para debatir de cara a la segunda vuelta presidencial y aseguró que esa conversación podría darse cuando su contendor acepte el resultado de la jornada electoral. Como se recordará, el movimiento de izquierda cuestionó los resultados del preconteo y expresó dudas sobre estos.

Cepeda madrugó a escribir este lunes en su cuenta de X: “Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella. Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer”.

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De la Espriella respondió: “¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron“.

Esto, porque Cepeda, antes de la primera vuelta, lo convocó a él y a Paloma Valencia a debatir, pero el anuncio no se materializó y el país quedó esperando la intervención de los candidatos.

Pese a ese escenario, Abelardo aceptó debatir, pero con una condición: “Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las Farc y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”.

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Como se recordará, Cepeda y el presidente Gustavo Petro sembraron dudas sobre los resultados del preconteo sin mostrar ningún tipo de prueba. La campaña de izquierda se pronunciará sobre los números cuando se oficialicen en el escrutinio. La Registraduría, por su parte, ha negado cualquier tipo de irregularidades.

De la Espriella continuó diciendo: “Petro y tú tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones. Reconozcan el resultado; no sigan atizando un golpe. Que Colombia se entere de la diferencia entre el bien que busco y el mal que representa Cepeda; entre la luz de mi propuesta y la oscuridad de la marioneta de Petro”.

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Finalmente, el candidato de Defensores de la Patria convocó a los medios de comunicación a fijar fecha y hora para ese debate y “a que exhorten a Petro y a Cepeda a reconocer el resultado de las urnas. No podemos normalizar lo que están pretendiendo hacer”.