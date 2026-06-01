Mario Hernández se la juega y dice a quién apoyará en segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Tras lo que fueron los resultados de las elecciones de este 31 de mayo, en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta presidencial, distintos sectores políticos y sociales comenzaron a anunciar cuál de los dos candidatos respaldarán.

Abelardo de la Espriella vs. Iván Cepeda: cinco claves de la batalla que viene por la segunda vuelta

Uno de los que se pronunció fue el reconocido empresario Mario Hernández, quien integró la lista al Congreso por el Centro Democrático. El diseñador se refirió al resultado obtenido por Paloma Valencia.

“Apoyé a Paloma Valencia porque representó unos principios en los que creo. Esta noche no perdimos“, escribió en su cuenta de X.

Hernández señaló que en esta oportunidad los colombianos decidieron “defender la democracia, la seguridad, la empresa y la confianza inversionista“. Por lo mismo, apuntó que el país ganó este domingo de comicios.

Por último, el empresario anunció que de ahora en adelante respaldará a Abelardo de la Espriella, tal como lo hicieron los más de 10 millones de ciudadanos que votaron por él.

“A recuperar a Colombia en segunda. Vamos, Tigre y Restrepo“, concluyó.