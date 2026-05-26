“La izquierda no ha funcionado en Cuba ni en ninguna parte”: las fuertes críticas de Mario Hernández de cara a las elecciones de 2026

Durante la presentación de la edición 2026 del Premio Mario Hernández, el empresario aprovechó el encuentro con medios para enviar un mensaje político e invitar a todas las personas a ejercer su derecho al voto este domingo y “no votar por Iván Cepeda”.

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El empresario aseguró que iniciativas como el Premio Mario Hernández buscan aportar a la construcción de país desde el sector privado, incluso sin generar utilidades económicas directas para la compañía. “Si los empresarios no ayudamos a construir un mejor país, estamos jodidos”, afirmó en entrevista con SEMANA.

Hernández también insistió en que las empresas deben involucrarse más en procesos de formación y apoyo a jóvenes para el futuro, para que todos los empresarios puedan replicar este tipo de iniciativas y afirmó que “hay mucha pobreza en Colombia”.

En sus declaraciones, el diseñador habló además de la importancia de fortalecer el talento colombiano y convertir al diseño y la creatividad en herramientas de competitividad internacional. Según explicó, no se puede competir con Asia en volumen de producción, pero sí en innovación, diseño y valor agregado.

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Sin embargo, el momento más político de la conversación llegó cuando se le preguntó por las elecciones de 2026 y el futuro económico del país. Allí, Hernández pidió a los colombianos “votar por los mejores” y aseguró que el país necesita trabajar por la estabilidad y el desarrollo económico.

El empresario también lanzó críticas directas a los modelos de izquierda en América Latina: “La izquierda no ha funcionado en Cuba ni en ninguna parte”.