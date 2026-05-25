CONFIDENCIALES

La alianza entre la Corte Constitucional y la Universidad del Rosario

El acuerdo suscrito entre la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y la rectora Ana Isabel Gómez Córdoba busca promover investigaciones, publicaciones y debates académicos sobre el constitucionalismo de hoy.

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Redacción Semana
25 de mayo de 2026 a las 8:57 p. m.
En la foto: Luz Angela Cortina, directora de UR Interseccional; Erick Rincón Cárdenas, decano de Jurisprudencia; Rocío Araujo, vicerrectora; Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional; Ana Isabel Gómez, rectora, y Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. La que está al lado de Ana es Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y la otra doctora también es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.
En la foto: Luz Angela Cortina, directora de UR Interseccional; Erick Rincón Cárdenas, decano de Jurisprudencia; Rocío Araujo, vicerrectora; Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional; Ana Isabel Gómez, rectora, y Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. La que está al lado de Ana es Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y la otra doctora también es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Foto: Universidad del Rosario

La Universidad del Rosario y la Corte Constitucional de Colombia firmaron este lunes 25 de mayo un memorando de entendimiento para fortalecer la investigación académica, la formación jurídica y la difusión del conocimiento en derecho constitucional y sistemas judiciales. El acuerdo fue suscrito por la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses Mosquera, y la rectora de la universidad, Ana Isabel Gómez Córdoba.

La alianza contempla el desarrollo de proyectos de investigación sobre derechos fundamentales, teoría constitucional y cumplimiento de sentencias de tutela, además de la realización de seminarios, talleres y conferencias para promover el intercambio académico.

Durante el acto de firma, la rectora aseguró que “con más de tres siglos y medio de historia al servicio del pensamiento, del derecho y de Colombia, suscribe un memorando de entendimiento con la más alta guardiana de nuestra Constitución Política. Y lo hace no como un acto burocrático, sino como la formalización de un vínculo que ya existía en la vocación profunda de esta universidad: la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho”.

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