La alianza entre la Corte Constitucional y la Universidad del Rosario

La Universidad del Rosario y la Corte Constitucional de Colombia firmaron este lunes 25 de mayo un memorando de entendimiento para fortalecer la investigación académica, la formación jurídica y la difusión del conocimiento en derecho constitucional y sistemas judiciales. El acuerdo fue suscrito por la presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses Mosquera, y la rectora de la universidad, Ana Isabel Gómez Córdoba.

La alianza contempla el desarrollo de proyectos de investigación sobre derechos fundamentales, teoría constitucional y cumplimiento de sentencias de tutela, además de la realización de seminarios, talleres y conferencias para promover el intercambio académico.

Durante el acto de firma, la rectora aseguró que “con más de tres siglos y medio de historia al servicio del pensamiento, del derecho y de Colombia, suscribe un memorando de entendimiento con la más alta guardiana de nuestra Constitución Política. Y lo hace no como un acto burocrático, sino como la formalización de un vínculo que ya existía en la vocación profunda de esta universidad: la defensa de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho”.