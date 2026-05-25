Titular de Millonarios suena con fuerza en un gigante peruano: apenas llegó y ya se iría

El mercado de pases del fútbol profesional colombiano inicia un nuevo ciclo y toca a Millonarios. En las últimas horas, las alarmas se activaron en las filas azules. A pesar de que el equipo embajador está plenamente concentrado en la definición de la Copa Betplay y Copa Sudamericana, los fichajes, altas y bajas ya se ven de reojo. Un volante extranjero cambiaría de aires para el segundo semestre del año.

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Una información surgida desde el exterior, más exactamente en Perú, apunta a que una de las piezas más importantes del esquema táctico de Fabián Bustos podría armar maletas de forma prematura y dejar un gran vacío en Millonarios, que supo ocupar acertadamente durante el primer semestre, más allá del fracaso por la no clasificación a playoffs.

El protagonista de esta historia de drama es el mediocampista chileno Rodrigo Ureña. El volante central arribó a Millonarios en el pasado enero como uno de los refuerzos estrella para afrontar la temporada. Fue uno de los aciertos de la directiva en medio del papelón. Su fuerte carácter en la cancha, despliegue físico en la mitad de la cancha y la capacidad de marca, fueron virtudes que rápidamente lo pusieron en la titular.

Rodrigo Ureña presentado en Millonarios. Foto: Oficial Millonarios.

Ureña logró lo que a muchos extranjeros les cuesta semestres enteros: adaptarse de inmediato a la exigencia del fútbol colombiano y sus dificultades, además de la presión por estar en un club grande del país. Siendo titular indiscutido, su futuro estaría otra vez en Perú.

Cabe recordar que Ureña llegó a Millonarios proveniente del Universitario de Lima, que ahora iría por su regreso para poder salir de la crisis y así dar un golpe de opinión en Lima. Tras la continuidad en Millonarios, los directivos no sacan del radar a Rodrigo y podría existir oferta en próximos días.

Rodrigo Ureña volvería a Universitario

De acuerdo con la información revelada en exclusiva por el reconocido periodista peruano Gustavo Peralta, las directivas de Universitario de Deportes irían con todo por el regreso del futbolista chileno, planeando una importante oferta económica para romper su contrato actual con Millonarios.

La noticia no cae bien en Millonarios, ya que perder a un jugador de peso en la titular en este momento representa un golpe durísimo para los planes del segundo semestre. Aunque su salida no es fácil, pues tiene contrato con la casa azul hasta diciembre de 2027.

Un viejo conocido en Perú

El fuerte interés del equipo ‘Crema’ por volver a contar con los servicios del volante chileno no es ninguna casualidad. Rodrigo Ureña vivió una etapa sencillamente brillante en la Liga 1 de Perú, consolidándose como uno de los extranjeros más rentables y destacados de este club en los últimos años.

Su agresividad para recuperar el balón, su inteligencia táctica y su carácter ganador fueron fundamentales para que el equipo lograra levantar el título de campeón, dejando una huella imborrable que hoy, según Peralta, el gigante peruano busca repetir a como dé lugar.