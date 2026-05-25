Seguridad vial en horas nocturnas: estos son los consejos que ayudan a prevenir accidentes en carretera durante la noche

Manejar un vehículo, ya sea un carro o una motocicleta, siempre trae sus retos de seguridad: respetar las señales de tránsito, así como los peatones, tener una distancia establecida con el carro de adelante, utilizar las direccionales, etc.

Seguridad vial: estos son los elementos clave para un viaje seguro en un vehículo

Pero conducir por las vías y carreteras del país en condiciones nocturnas trae mucha más dificultad; la visibilidad no es tan clara como en horas del día, la poca iluminación no permite identificar vehículos o objetos que se encuentren al frente y la atención al entorno tiene que ser sumamente primordial para evitar algún accidente.

Es ante ello que existe una serie de consejos y recomendaciones que permiten ayudar a los conductores a transitar por carreteras de formas mucho más seguras cuando viajan en horas nocturnas.

Estas son recomendaciones de expertos para manejar seguro en horas de la noche en carreteras

De acuerdo con la marca de carros japonesa, Mitsubishi, existen varios elementos clave que permiten que los conductores tengan mayor seguridad al momento de transitar por carreteras en horas nocturnas.

Una de ellas es implementar un conjunto de técnicas defensivas durante la conducción, las cuales permiten que la persona se encuentre alerta a cualquier cosa que se presente en la vía y le permitan tomar mejores decisiones para prevenir un accidente.

Elementos reflectivos y herramientas básicas pueden ser fundamentales en una emergencia vial. Foto: Getty Images

Acciones como mantener los 5 sentidos al volante, conservar una velocidad moderada, revisar todas las fuentes de iluminación externa, permitir el paso a otros vehículos y chequear a los supervisores cada 30 segundos son técnicas que permiten que el viaje sea mucho más seguro.

Mitsubishi también recalca la importancia de no manejar bajo tras haber consumido bebidas alcohólicas, ya que esto puede traer consecuencias graves, como multas por parte de las autoridades de tránsito o incluso accidentes viales.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es conocer las señales del cuerpo, ya que si este comienza a presentar algunos síntomas como sueño, pereza, fatiga o cansancio, lo ideal es realizar una serie de acciones que lo mantengan despierto a uno. Lo preferible es evitar pasar por un microsueño, que es índice de provocar un incidente vial.

En cuanto a la seguridad del vehículo, siempre es aconsejable que este porte dentro de él un kit de carreteras, al ser un elemento fundamental y obligatorio según las leyes de tránsito en Colombia.

Si se presenta algún imprevisto, el conductor debe tener a la mano un juego de herramientas y elementos de seguridad reflectivos, además de otros componentes como, por ejemplo, una llanta de repuesto, un extintor, un triángulo de seguridad o todo lo necesario por si ocurre un accidente en carretera.

Finalmente, es importante conocer las condiciones climáticas por donde uno transita, ya que lo prepara para afrontar cualquier dificultad.

Esto puede ocurrir en zonas donde comienza a mostrar grandes precipitaciones de agua, por lo que se aconseja reducir la velocidad del vehículo, activar las luces intermitentes, no pasar autos que se encuentren adelante y tener la mayor precaución al realizar una curva.