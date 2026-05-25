¿Cuál consume menos? El duelo definitivo entre la AKT NKD 125 y la Bajaj CT 100 ES en Colombia

Varios de los motociclistas que se movilizan por las ciudades del país utilizan modelos de bajo cilindraje (motores de 250 cc o menos) por varios motivos, ya sea el aspecto económico, la durabilidad de estos vehículos e incluso el rendimiento.

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Existen variedades de motocicletas de bajo cilindraje que son utilizadas por los colombianos, pero las que son más populares para las personas que se movilizan son la Bajaj Boxer CT 100 ES y la AKT NKD 125.

Aunque ambas son dos motos que ofrecen un distinto enfoque para sus conductores, tienen factores en común, entre ellos la accesibilidad y confiabilidad que tienen para los conductores.

Sin embargo, las personas interesadas en estas motos pueden tener una serie de preguntas sobre cuál es la mejor opción, acorde a su estilo de manejo y uso. Es ante ello que existen varias maneras de averiguar el vehículo adecuado.

Las diferencias de estilos entre la AKT NKD 125 y la Bajaj CT 100 ES

Uno de los aspectos más fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de escoger entre alguna de estas opciones es el enfoque de rendimiento que da cada una.

Refiriéndose exclusivamente a la Bajaj CT 100 ES, el diseño de esta presenta un estilo tradicional en las motocicletas que se movilizan por el país, priorizando su uso en el ahorro de combustible y la durabilidad. Esta moto es principalmente utilizada por trabajadores y personas que realizan largos recorridos diarios.

Posee un motor de 102 cc acompañado de una potencia de 7.9 hp a 7,500 rpm, así como un torque de 8.34 Nm a 5,500 rpm. El consumo estimado de la motocicleta está estimado en 100 km/galón.

La Bajaj Boxer CT 100 ES se ha convertido en una de las motos favoritas para trabajo y recorridos largos. Foto: Bajaj - API

En cuanto a su comodidad y equipamiento, este modelo cuenta con una suspensión SNS (Spring-in-Spring), la cual permite que la moto se encuentre mejor equipada en terrenos irregulares, ofreciendo mayor estabilidad para movilizarse por estos terrenos.

Ahora, hablando de la AKT NKD 125, esta va dirigida a aquellos conductores que buscan un modelo con poco más de potencia y que a la vez tenga un diseño deportivo, por lo que apuesta por líneas más juveniles, lo que llama la atención de personas jóvenes.

El vehículo tiene un motor de 124 cc que le permite tener mejor aceleración y desempeño. Es más viable para utilizar en las ciudades, aunque la suspensión de esta puede presentar rigidez al moverse por zonas difíciles.

La AKT NKD 125 es una de las motos urbanas más populares entre conductores jóvenes. Foto: AKT - API

La moto también cuenta con una potencia de 10.3 hp a 8,000 rpm y un torque de 9.5 Nm a 6,500 rpm. El consumo estimado que tiene la moto es de 120 km/galón.

¿Cuál es la mejor opción para elegir?

Como se mencionó anteriormente, escoger una de estas dos motocicletas varía según el uso que le vaya a dar el conductor junto con el estilo de manejo.

Si la persona busca una motocicleta que sea más económica, tenga mayor durabilidad y sea utilizada para trabajo o largas distancias, se recomienda utilizar la Bajaj Boxer CT 100 ES.

En cambio, si se requiere de un vehículo con mayor potencia, un diseño mucho más moderno y que brinde agilidad al conducir, lo aconsejable es comprar una AKT NKD 125.

El precio de la Bajaj Boxer CT 100 ES se encuentra entre los $5.5 y $6 millones de pesos.

El valor de la AKT NKD 125 varía entre los $6 y $7 millones de pesos.